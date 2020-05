Peenis ei mahu tuppe ära - miks ning mida teha

Lõdvestunud olekus on keskmine tupp umbes 9,4 cm pikkune. Ent kui vagiinaomanik on seksuaalselt erutunud, siis tema tupp pikeneb, laieneb ning libestub — seetõttu peaks seks ka kõige paremini varustatud meesterahvaga olema piisavalt libe ning mugav. Ometi on juhtumeid, kus peenis on ka kõigest sellest hoolimata liiga suur, et tuppe ära mahtuda.

Peenis on liiga suur

"See on küll väga harv olukord, kuid mõned mehed võivad tõesti sedavõrd hästi varustatud olla, et mõned sekspoosid kõnealuse isikuga võivad osutuda keeruliseks või valulikuks," selgitab Christine Greves, günekoloog Orlandos, Floridas. Keskmine erekteerunud peenis on umbes 13 cm pikk, ent isegi kui see on vaid mõni sentimeeter pikem, võib selle "ära mahutamine" pisut keerulisemaks osutuda. Lisaks väärib mainimist, et kõige suurem erekteerunud peenis on üle 33 cm pikk. Uhh!

Tupekudede paindlikkus

Veel üks põhjus, miks tupp ja peenis omavahel kokku sobida ei pruugi, on naise vanus. Kahe-, kolme- ja neljakümnendates eluaastates naistel on östrogeeni tase kehas loomulikult kõrge, mis tagab selle, et tupes asuvad koed oleksid paindlikud. See omakorda muudab tupe üsnagi hästi laienevaks ning vähem tundlikuks, ütleb dr. Greves. Kuid peale menopausi toodab keha tunduvalt vähem östrogeeni ning naistel võib tekkida ka probleeme tupekuivusega. Nende kahe koosmõjul võib suurem või isegi keskmise suurusega peenis tuppe sisenedes tekitada valu ning hõõrdumist nii mehele kui ka naisele.

Keskmisest väiksem tupp

Kolmas asi, mida tasub arvesse võtta, on see, et kuivõrd on olemas väiksemaid peenised, siis võivad ka mõned vagiinad lihtsalt väiksema mahutavusega olla. Seetõttu oleks väga suure peenise ning väiksema tupe kombinatsioon üsnagi kokkusobimatu. "Mõned tuped on lihtsalt suuremad kui teised, seega ma usun, et see erineb inimeselt inimesele," ütles dr. Greves.

Mida teha?

Olgu, põhjused põhjusteks, ent mida siis ikkagi teha, kui tundub, et tupp peenist mugavalt ära mahutada ei suuda? Alati on suureks abiks pikem eelmäng, sest mida erutunum naine on, seda rohkem toodab tema keha ka loomulikku libestit, mis omakorda aitab tuppe libedamaks ning venivamaks muuta. Väga kasulik on käepärast hoida ka poest ostetud libestit, kui omatoodetust väheks jääb.