Jälle üks asi, mida me kõik oleme valesti teinud: hambapesu

Metro toob aga meieni üllatavad uudised: kui ülalkirjeldatu on su harilik hambapesurežiim, siis oled seda valesti teinud. Niiditamine ja suuvesi on olulised osad suuhügieenist, kuid väga oluline on, mis järjekorras kõike teha.

Pole kahtlustki, et hammastepesu on väga oluline. Uuringud on omavahel seostanud kehva suuhügieeni ja insuldi, diabeedi, kognitiivsete võimete languse ja kopsupõletiku.

Hambaarst dr Suhail Mohuiddin õpetab, et kui sa oled hädas veritsevate igemetega, siis tuleks alkoholi sisaldavat suuvett kasutada enne hammastepesu. Kui igemed korras, võid selle sammu vahele jätta. Pärast loputamist harja hambaid kaks minutit, seejärel niidita. Lõpeta kogu protseduur fluoriidi sisaldava suuveega: täida tassike, loputa suud, sülita välja, kuid ära kasuta enam vett suu loputamiseks. Nii saab kasulik fluoriid hammastel töötada ja vähendad hambaaukude tekkimise ohtu.