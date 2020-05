PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 9. mai: Lõvi on ümbritsetud suure armastusega, Veevalaja võtab lõpuks teiste nõu kuulda

Hea on olla koos nende inimestega, kes sind läbi ja lõhki tunnevad, kellega koos olles saad end ka haavatavana näidata.

Võiksid teha samme oma unistuste teostamisel. Sulle on abiks tugev vaist, mis aitab leida õigeid kaaslasi, kelle toel arengutee ette võtta.

Ehkki kavatsused on head, võid ikka teha mõne väikese vea, mistõttu kõik ei kuku välja plaanipäraselt.

Pigem planeerimiseks kui tegutsemiseks sobiv aeg. Kui sul on tegevuskava välja töötamata, ei maksa tõtlikke samme ette võtta.

Sõprade seltskonnas on teemasid, mille üle arutleda. Suhted on muutumises, mõnedest kamraadidest on saanud armastajapaar.