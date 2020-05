Kõik, mida pead kunstripsmete ja ripsmetuši sobitamisest teadma

Kõige olulisem asi, mis võib kunstripsmete puhul valesti minna, puudutab loomulikult liimi, millega nad ripsmepiirile kinnitatud on. Sa ju ei soovi, et vale koostisega tušš su hoolega kinnitatud lisaripsmed küljest kukutaks. Õnneks on kõigil selleks otstarbeks parimatel ripsmetušidel üks ühine omadus, mille järgi neid ära tunda: nad on kõik veepõhised.

Kuulsuste meigikunstniku Geoffrey Rodriguezi sõnul, kelle klientide hulgas on olnud ja Gigi Hadid ning Emma Watson, on veepõhised ripsmetušid ideaalsed, sest nad ei reageeri negatiivselt ripsmeliimiga. Seevastu õlipõhised ripsmetušid «võivad sundida juba kinnitatud ripsmeriba liimi küljest eemalduma».

See selgitus on loogiline ka sellest aspektist, et paljud silmameigi eemaldamiseks loodud tooted on nimelt õlil baseeruvad - nende pehmendav koostis lahustab ripsmeliimi ning veekindla meigi vaid vähese vaevaga. Samuti tuleks meeles hoida seda, et kõik ripsmetušid, milles sisalduvad ripsmeid täiustavad erilised kiud, ei ole samuti liimiga parimad sõbrad, seega tasuks ka neid vältida.