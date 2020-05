Kuidas kaaslaselt karantiini ajal isiklikku ruumi paluda

Te veedate kogu aja ninapidi koos ning lisaks mõjutavad hirm ja ebakindlus praeguse pandeemia valguses kõigi meie emotsioone. Seetõttu võid sa arusaadavalt olla eriliselt ärritunud, kui su kaaslane näiteks videokoosolekute ajal kõrvaklappe ei kasuta või musta pesu kogu aeg ripakile jätab. Seksuaal- ning suhteterapeudi Shamyra Howardi sõnul võib isikliku ruumi küsimine teis mõlemas tekitada süütunnet, häbi, piinlikkust ning ebakindlust. Sellest hoolimata on hingetõmbeaja palumine väga vajalik, sest isegi kui see tekitab algselt ebamugavustunnet, siis oled sa pärast õnnelik, et seda siiski tegid.

Selgita kaaslasele oma palve tagamaid

On oluline meeles hoida, et meil kõigil on ruumi vaja. Näiteks võib üks osapool leida, et see on ülioluline, samas kui teine partner soovib hoopiski rohkem lähedust. "Mõnikord võib isikliku ruumi küsimine inimestes üles tuua ka negatiivseid tundeid minevikust, mil seda on kasutatud emotsionaalse manipulatsiooni vahendina või siis tuletab see neile meelde hooletusse jätmist - sellest tulenevalt klammerduvad mõned meist eriti tugevalt oma armastatud inimeste külge," selgitab psühholoog dr. Shena Young, kes keskendub oma töös traumadele.

Kui su kaaslane reageerib hingamisruumi palumisele vaenulikult või vastuoluliselt, siis rõhuta seda, et sa vajad lihtsalt pisut aega, et akusid laadida, et sa ei ole partneri peale pahane või vihane ning et sa ei armasta teda seetõttu kuidagi vähem. "Selle verbaalselt välja ütlemine annab mõlemale osapoolele võimaluse oma kavatsusi selgitada ning teineteisele kinnitust pakkuda," ütleb Young.

Kuidas oma soovi väljendada?

"Suhtes isikliku ruumi loomine ning selle toetamine on alati kasulik, kuid eriti elulise tähtsusega on see nüüd, kui paljud inimesed tunnevad, et nad on oma kodudes sisuliselt lõksus," toob Howard välja. "Oma ruum ning hingetõmbeaeg aitavad inimesel akusid laadida, vajalikke pause teha ning hoida suhte kontekstis ka teatud individuaalsustunnet.

Ta soovitab paaridel arutada ning jõuda ühisele arusaamale, milline isiklik ruum suhte kontekstis neist kummagi jaoks välja näeb. "See võib olla ka hea võimalus end igapäevaselt teineteise emotsioonidega kursis hoida," selgitab naine. Näiteks võid kaaslasele öelda midagi stiilis "Hei, kallis, ma lähen nüüd oma väikesele jalutuskäigule. Olen umbes 20 minuti pärast tagasi.". Ta toob välja veel mõned ideed, millega üksi oldud aega sisustada: televisiooni vaatamine, sõbrale videokõne tegemine, mediteerimine, masturbeerimine, lugemine või ka lihtsalt eraldi puhkamine. Lisaks võid minna välja värsket õhku hingama ning auto või jalgrattaga sõitma.

Young soovitab kaaslasele öelda, et sa sooviksid paar tundi iseendaga kvaliteetaega veeta. "Kindlasti täienda seda soovi lühikese vestlusega logistiliste detailide teemal, näiteks millises maja või korteri osas sa eeldatavasti viibid või, kui sa lähed jalutama, siis millal sa võiksid tagasi jõuda."

Planeeri ka koos veedetavat aega

Mõlemad eksperdid soovitavad planeerida sarnaselt lahus veedetud ajale ka teadlikult koos veedetud aega. "Hoia meeles, et olenemata isikliku ruumi vajadustest, on omad vajadused ka suhtel - isegi kui see on midagi väikest, näiteks teineteise iga päeva alguses ja lõpus kallistamine," ütleb Howard. Young soovitab planeerida tubaseid karantiinikohtinguid.