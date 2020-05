TALLINN FASHION WEEK ⟩ Provokaator Tim Bluz ajab rahatutele rahatähed selga

Sädelus, faux fur ja muidugi rahamäed! Tim Bluz lööb uue kollektsiooniga lõplikult lahku oma eraisiku ning autorimina. Vaata täismahus moeetendust!

«Tim on minu isiklik ruum, mille jätan endale ja siitmaalt jääb ainult Bluz. Punkt.»

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW

Lavalaudadelt vaatab meile vastu modernne tänavamood, mida võib kanda iga inimene, olenemata soost või vanusest. Tugevad sirged jooned ei rõhu eriti kandja olemusele, pigem saab inimesest mõnd Bluzi rõivast selga tõmmates lõuend, millele kohati sotsiaalse alatooniga sõnumeid kuvada.

«Tim Bluzi puhul on huumor ja provokatsioon märksõnad. Plakatlikud staaripildid, tänavamood ja normcore vürtsikas kompotis,» ütleb Liisi Eesmaa.

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW

Värvivalik on kevadiselt värske ja julge, ent samas peadpööritavalt külluslik: meile vaatavad vastu nii suhteliselt rahulikud värvikombinatsioonid, mis järgmisel hetkel pöörduvad litriteks, kullaks ning karraks. Mustvalge ning teiste taustal rahulikuna tunduv kuldne vahelduvad kärtsu lilla, rohelise ja kollektsioonis juhtrolli mängivate eesti kroonide gammaga.

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW

Kuigi Tim Bluzi kollektsioonis figureerivad esikohal rahatähtedega kirjatud pluusid-kleidid-kombineed, siis ei tasu sellest autori sõnul otsida viiteid käimasolevale koroonakriisile.

«Tegelikult see on hästi juhuslik, sest ma hakkasin seda valmistama enne kui koroonavärk algas,» sõnab Bluz ise ning lisab, et kui raha ei ole, siis miks mitte seda siis hoopiski seljas kanda.

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW

Kasutatud tekstuurid on samuti hektilised: küll hakkab silma libe lateks, küll pehme puuvill, siis jälle siidjas sünteetika ning kunstkarv, kirsina tordil litrite ja sädelusega üle puistatud rõivatükid. Bluz on loonud midagi absoluutselt kõigile, ampluaa on lai nii materjalide kui erinevate riideesemete arvestuses. Oma koha lavavalguse all saavad nii t-särgid ja mugavad dress-kostüümid kui ka sirgelõikelised kombineed ning puhvis kleidid-seelikud.

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW

Bluz selgitab ka seda, miks rahatähtedel Keres ja Koidula hoopis tema logoga asendatud on. «See on juba mul heaks traditsiooniks saanud, et kõik mu graafilised disainid kannavad mu logo ja see on siis selline Bluzi märk,» selgitab mees oma autorikeele olemust. Logonäod vaatavad tõesti igas suuruses ning konfiguratsioonis vastu nii riietelt kui ka modellide ja moelooja endagi näolt. Ehk just logodega kirjatus ongi see, mis mehe kaht identiteeti eraldab, jättes Timi tahaplaanile ning tuues publiku silme ette lakkamatu voo erineva intensiivsusastmega Bluze?

TFW2020 Tim Bluz FOTO: Erlend Štaub/TFW