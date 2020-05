TALLINN FASHION WEEK ⟩ Mammu Couture'i voogavad plisseerid ja lillelised varrukad aitavad printsessidel säilitada vaimset tervist

Laval nägi muidugi ka kohevaid kõrgmoekleite ja peensusteni lihvitud detaile, mis paneb lootma: suvi tuleb meie kõigi jaoks nagu jalutuskäik lossipargis! Maria ise ütleb, et kriisaeg ei ole tema hinnangul nõudlust printsessimoe vastu suurendanud, küll aga on muutunud rõhuasetus: nüüd vaatavad printsessid, kuidas nad kodustes oludes seda olla saavad.

«Ma neljandal päeval ikka ajasin end püsti, tegin meigi, pesin pea ära - muidu ikka nüristuksin!» selgitab moelooja, kuidas ise kriisiaega talunud on. Lisaks lõppes see moearmastajate jaoks soodsalt - kuna aega oli laialt käes, võttis Mammu ette ja hakkas varrukatele lilli õmblema. «Nii lillelist kollektsiooni pole mul veel olnudki!»

Ning millised plisseerid need olid - lendlevad ja siidised, võib vaid ette kujutada, kuidas need soojal suveõhtul jalgu paitavad ning kergelt sahisedes ootavale kallimale neiu saabumisest teada annavad...

Ilus olla on teraapiline, sellest sõltub meie vaimne tervis, arvab Maria: kuigi keegi ei pruugi näha, et sul kotis see uus lemmikkampsun on, teeb see endal olemise paremaks ning tõstab tuju. «Ja kui sa tunned end ilusana, siis sa särad rohkem ja väljendad seda heaolutunnet teistele!»