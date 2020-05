TALLINN FASHION WEEK ⟩ Tallinn Design House'i rohusussides murueidekesed modernset funktsionaalsust ei häbene

Nö taimne mood ehk floora on ammu maailma moelavadel laineid löönud ning lõpuks oli aeg ka eestlastel end lille lüüa. Etenduse stilisti Svetlana Agureevea leidis, et heaks lahenduseks on kõik erinevate brändide rõivad ja aksessuaarid kokku siduda meie piirkonnale iseloomulike taimedega.

Liisi Eesmaa leiab, et Tallinn Design House stilistid on toonud stilistikas juurde toredaid loodusdetaile, urban ja mets käsikäes. «Need murusussid on lemmikud!» on ta vaimustuses.