TALLINN FASHION WEEK ⟩ Elurõõmus moeleiutaja Mariliis Niine muutis vanaema lemmikmustrid veekindlaks

Tallinn Fashion Weeki põnevaimad etteasted on alati debüütkollektsioonid! Sel aastal lööb Mariliis Niine oma pöörast, värviküllaste ja veekindlate kudumitega lati ikka päris lakke. Teda üle trumbata saab tagant tulejatel ikka päris raske olema. See on väga värske, energiast ülekeev moelaeng eneseiroonilistele kandjatele.

Niine kudumitel on muide üks eriline kiiks – mida lähemalt neid uurid, seda ägedamaks asi läheb. Ja vett peavad need pehmed asjad paremini kui vihmamantlid, no mida asja? Ja looduslike vahenditega on saadud kõik see ilu ja hookus-pooku! Lihtsalt priima. «Tugev kollane kalamehe look, rohkelt inspiratsiooni kalastusmaailmast ja lilleaiast,» rõõmustab Liisi Eesmaa. «Äge twist, et üleni kootud kalameherõivas võib olla ka veekindel.»