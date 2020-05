TALLINN FASHION WEEK ⟩ Tugeva käekirjaga Cärol Oti manäolised pitskübarad ja teokarbi-mütsid panevad sõule ilusa hüüumärgi

Eestis on kokku 2222 meresaart, Cärol Ott on oma moerännakutega jõudnud alles teisele. Nii et loominguruumi on ees lõputult! Sel korral tuleb inspiratsioonilaks Naissaarelt. Eelmisel aastal mürgeldas moetalent Pranglil. Kes nägi, see teab, mida oodata – põnevusest selle moelooja puhul iialgi puudu ei tule.