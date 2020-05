TALLINN FASHION WEEK ⟩ Liisi Tui tõi lavale võrgutava elegantsi ja Itaaliast inspireeritud rõõmsa elustiili

Liisi on nii mahe ja naiselik natuur ning ise kannab ta intervjuud andes samuti enda loomingut, isegi kangas on moelooja enda kavandatud. Ja miks ei võiks selline satsiline peavõru sel suvel hitiks saada? Eesmaa nõustub, et tegemist on sensuaalse kuurortkollektsiooniga, mil 50ndate hõng.