TALLINN FASHION WEEK ⟩ Riina Põldroos ei karda välja öelda: me kõik vajame kurjavõitu kevades romantika üledoosi!

Disainer Riina Põldroos lõi Tallinn Fashion Weeki publiku pahviks suviselt õrna naiselikkuse ja ülistiilsete täiendustega klassikalistele töörõivastele. Kollektsioonis on helgus, valgus ja need imelised hetked, kui hämarik koidikule ulatab käe. Eriti märkimisväärne on see, et kollektsiooni puhul ei jäänud silma ühtegi aksessuaari - ei kõrvarõngaid ega uhkeid pärleid. Vaid ainult disaineri kaunid rõivad.

«Olen eelmiste kollektsioonide juures kasutanud väga jõulisi ja tumedaid toone. Väsisin sellest natuke ära ja otsustasin selles kollektsioonis kasutada hoopiski väga pehmeid, õrnu ja suviseid toone.»

Kollektsiooni «Solstice» värvipaett on inspireeritud lõpututest, miljoni värviga loojangutest, mis sujuvalt sulavad ühte uduste heinamaadega heleroosadeks hommikuteks.

«Riina Põldroos toob lavale rammusa lilla ning erksa rohelise - kaunid juveelitoonid mõlemad,» tunnustab Liisi Eesmaa. «Fuksiad ja lillad nümfid vooglemas kesksuvises öös.»

See kollektsioon pakub disainerile omaselt hulganisti lihvitud lõigetega kleite igaks suviseks sündmuseks. Samuti lisanduvad kleitidele mõned šikid laiad kostüümid või kitsad lampassidega värvilised püksid, mis sobivad just avarate lendlevate siidpluusidega kandmiseks.

TFW2020 Riina Põldroos. Adelin Vaher-Vahter, kes terve kollektsiooni lavale kannab, on väga maagilise olemusega naine. Nagu modell ja näitleja ühes, kes kannab moodi nagu muinasjuttu. FOTO: Erlend Štaub/TFW

Värvipalett oli sel korral kohe eriti seinast seina. Pastelsed helelillad, kollased, helesinised ning imelised värviüleminekuga originaalloomingust printkangad moodustavad kerge ja suvise meeleolu.

Hitihoiatus: küütlevad ja julged värvid!

Teiste rõivaste seas astus publiku ette ka pesuehtne suvekuninganna! No vaadake neid värve! Sirelilla pükskostüüm kontrastse siidpluusiga on lihtalt unelm! Või siis see vikerkaarevärviline kleit...

Kuigi kollektsioonis esindatud toonid on valdavalt heledad ja tõeliselt suvised, ei puudu ka tumedad toonid ning elegantsed mustrid. Allolev kombinatsioon tekitas vaatajates tunde, nagu oleksid sattunud Bondi filmi. Salapärane aga ülimalt kaunis!

Just Riina Põldroosi looming oli see, mis tõi vaatajate ninadesse mõnusa värskelt niidetud rohu lõhna ning nahale lihtsa ja kerge udusule puudutuse. Ehk teisisõnu täpselt selle, mida disainer oma kollektsiooniga edasi anda sooviski!

Lisaks kleitidele mahtusid Riina Põldroosi kollektsiooni ka mõned pükskostüümid, mis on hea vaheldus suurele kleidisajule. «Väga sümpaatselt mõjuvad pükskomplektid, tihtipeale on kleididisaineritel pükse päris raske müüa, sest need on palju spetsiifilisema istuvusega ja jäävad stangedel seisma,» kiidab ka Liisi Eesmaa.

Kogu kollektsioon oli suures osas äärmiselt pidulik, aga sellest ei puudunud ka klassikalised töörõivad kombineerituna säravate detailidega. Just see sama kompositsioon toob esile hallis hiirekeses peidus oleva fashionista!

Pane tähele! Riina volüümikad vormid ja kontrastsed seelikutriibud on sel kevadel muutunud peenteks erksavärvilisteks lampassideks pükste küljel.

Ja millised meisterlikult kokku pandud kontrastid. Selliseid värvikärgatusi kandes ei saa küll mitte keegi kurvameelseks jääda. Hei, värviargpüksid, jätke see vihje meelde!

Õhtu säravaim täht! Päikese tõus ja loojang ühel kleidil. Selle kleidiga lööks iga naine laineid nii tagasihoidlikul sünnipäeval kui ka glamuurist tulvil moelaval! Ka Eesmaa kiidab: «Lõpusirgel lisandusid hommikuvalguse toonides kaunid õhulised siidkleidid.»

Palju lillakaid, roosakaid varjundeid. Kust Riina need välja võlus? Vaatas oma unistuste suvetaevaid. Tegelikult on see palett, mis ülihästi rõhutab eestlannade õrna olemust ja sobib nii jaheda kui sooja nahatooniga.

