TALLINN FASHION WEEK ⟩ Ketlin Bachmann mängib vallatute kommipaberite ja romantiliste satsikleitidega

Ketlini juures on kohutavalt äge see, kui stiilselt ta mässab! Nagu vaoshoitud ja viisakas, värvikaardis ikka hulgaliselt musta, hõbedat, pisut pastelle, aga mõju on võimas. Vastupandamatu ja kehtestav mood. Samas on tajuda teatavat kaitserõivaideed – lateksmantel, viimased kui viirusosakesed kinni pidavad püksid. Vaatamist jätkub.