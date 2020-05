TALLINN FASHION WEEK ⟩ Aldo Järvsoo neopreenist kõrgmood lõi otseühenduse paradiisiga

«Uued neopreenid!» rõõmustab Aldo. «See on ülimugav ja lihtsa hooldusega kangas.» Tema kollektsioonis saavad kokku pehmus ja teravus, silma tasub peal hoida aga ka uutel vormidel ja lõigetel, värvidest rääkimata.

Aldo oskab teha nii moodi, mis on ülimalt laetud kunstiteos, kuid ka praktilisi asju. Ja seekordne sefiiritort koosneb tegelikult äärmiselt praktilistest, väga mugavatest pastelsetest neopreenist mantlitest ja pusadest, saatjaks sillerdavad seelikud.

Neopreenide rindel muutub Aldo aina meisterlikumaks. Meenutagem tema moenäitust «Paradiis», mille kaudu gin pudelist välja pääses. Ja miks peakski teda purki tagasi toppima kui need asjad niivõrd ilusad on?!

Roosa tundub olevat kollektsiooni põhitoon ning selle üle võib ainult rõõmustada. Kui Mammu Couture'i printsessid on klassikalisemad, siis see roosa tüll viib mõtted moeikoon Carrie Bradshaw'le ning tuleb kohe tahtmine kokku kuhjada erinevad tekstuurid ja kombineerida rõõmuküllaste toonidega.

Pane tähele hingematvalt ilusaid kingi! Huh, kõik kingagurmaanid on praegu minestuse äärel, meie ka! Tahaks-tahaks-tahaks! Saame edastada kasulikke luureandmeid – kõik Aldo etenduse kingad on päris Tallinna Kaubamajast, mille e-pood töötab täistuuridel ja on pärit moemärkide United Nude ja Guess kollektsioonidest. Siis tead, kust neid värvilisi kosmoserihmikuid ja fuksiroosasid kontsakingi leida.