TALLINN FASHION WEEK ⟩ Tanel Veenre siidist kaftanid turgutavad jaheda allikaveena me janust kurku

Kõik kaftanid on avarad kanda ja valminud naturaalsest trükitud siidist. Kehakatted vabadele hingedele sobivad kõikidele suurustele ning samas on märgata, kuidas siia on tikitud 70ndate hipi-unelmad ning looduslikud loomamustrid. Vaata kogu moeetendust!

Kui eile nägime julget varrukatega trikitamist, siis Tanel on võtnud selle ette omal moel - kaotades käelabad suisa ära, jättes välkuma vaid küünarnukid.

Kui need käelabad aga peidavad salajast taskut, siis tuleb lahenduse eest anda küll sada punkti, sest kleidid taskutega on ju teadupoolest naiste Püha Graal - me oleme neist kuulnud, kuid näeme vaid sageli oma unenägudes.

TFW2020 Tanel Veenre FOTO: Erlend Štaub/TFW

Tanel Veenre usub, et tema nišš on mustrid ja värvid – ta läheneb siidile nagu lõuendile. «Lõikeid on siin minimaalselt, kuid see on mõnus värvide möll!» naeratab ta.

On absoluutselt fantastiline, et Veenre värve ei karda. Rõõmsakirjud kaftanid, mis rõõmustavad ka pluss-suuruses diivasid, teevad rõõmsaks nii hinge, südame kui ka kõhuvoldi - turgutavad janust kurku jaheda allikaveena.

Taneli kantavad lõuendid sõna otsese mõttes elavad – voolates ärkavad mustritel kujutatud putukad ja merekarbid ellu ning tantsivad sinu sammudega kaasa. Sama teevad pöörased värviüleminekud siidil. Ülilihtsad lõiked on mustrimaastike esitlemiseks enam kui küllalt, sest tegelikult peitubki lihtsuses suurim geniaalsus.

TFW2020 Tanel Veenre FOTO: Erlend Štaub/TFW

Julged toonid, imelised mustrid ja lendlev kangas - kui kaftanid võivad tunduda esmapilgul ehk ühetaolised, siis tasub julgelt süveneda. Siin on palju, mida avastada! Veenre tekstiilides on nii palju positiivsust ja oma rõivad on ta teinud enda hinge järgi – et saaks end liigutada, et miski ei ahistaks, et saaks tunda end mugavalt.

«Taneli vabastavad kaftankleidid hiilgavad oma leekivas koloriidis ja mugavuses - ei kujuta ette, milline figuur siia sisse ei sobiks!» rõõmustab Liisi Eesmaa. «Ma usun, et ka mõni mees saaks neid eriti cool'ilt kanda! Loodusega üheks - meeli ärgitav putuka- ja merekarbimaailm trükituna lollikindlal lõikel. Tanel on uskumatult nutikas tegelane ja inspireeriv looja.»

TFW2020 Tanel Veenre FOTO: Erlend Štaub/TFW

Veenre tunneb, kuidas mustrite ja värvidega mängimine annab talle tõelise elurõõmu ja sädeme. «Musta tõmbasin maha, asendasin pastelsemate toonidega – elektrilised värvid, samas nagu pastellid... Iga hetk, kui ma arvuti ees neid teen, ma mõtlen: «Vau, mida kombo! Ma pole elus tulnud selle peale, et panna bordoo kokku külma lillaga, ja vau, see töötab!» See õudselt käivitab mind.»

Parimaks moenõuandeks pakub ta aga just värviteraapiat. «Me peame kuidagi leidma elurõõmu! Värviteraapia on üks viis, kuidas seda elurõõmu leida.»