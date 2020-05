TALLINN FASHION WEEK ⟩ Marilin Sikkal üllatab TFW kõige kantavama kollektsiooniga: kodune pehmus, ei mingit raputust

«MARI looming kannab algusest peale endas sõnumit mugavusest, naiselikkusest, naturaalsusest, lihtsusest ning aitab naisel olla tema ise - nautida päris elu ning olemist tema lihtsuses, pehmuses ja loomulikkuses,» ütleb Marilin Sikkal, et ka värvid on tema hinges endiselt alles.

Rõivaid jagus nii meestele kui naistele, poistele ja tüdrukutele. Eriti silma jäid meestele ja poistele laigulisest riidest disainitud rõivad, mis tekitasid hinge soovi matkamise järele. Old, but good nagu öeldakse.

Kõige suuremat rõhku pani disainer naistele mõeldud rõivastele. Ema on täielik täht — isegi väga tagasihoidlikes riietes. Järgev komplekt viis vaatajaid otse legendaarsesse filmi «Siin me oleme» ning maalis silmade ette pildi rannal jalutavast linnaemast.

«Kõige olulisem ongi see, mida sa kodus seljas kannad. Rõõm tõdeda, et lõpuks on minu loominguni jõudnud ilmselt rohkem inimesi kui varem, sest minu temaatika on just praegu ajakohane.»