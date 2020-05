TALLINN FASHION WEEK ⟩ Kristina Viirpalu naases moelavale ning kirjutas luksuse raamatusse uue mahlase peatüki

Kristina Viirpalu uusim kollektsioon koosneb kõrgetasemelise käsitöö, tehniliste nüansside ja keeruliste lõigete sümbioosist. Vaata tervet moeetendust!

Kirglikuid tänapäeva naisi südames hoides, on loomingus nii pükskostüüme kui ka eksklusiivseid pulmakleite.

«Mul on näidata rohkem kui lihtsalt teha individuaalmoodi,» meenutab Viirpalu, kuidas tundis, et on valmis moelavale naasma.

Ilu nimel tasub vaeva näha, Viirpalu ütleb, et tema haute couture kollektsiooni valmimine võttis aega kaks kuud, tunde ei loe enam ammu keegi. See paistab lavalt ka selgelt silma - tagasi pole hoitud luksuslike detailide ja uudsete lõigetega.

Kui oleme vingeid varrukaid juba mitmel puhul näinud, siis Viirpalu läheneb asjale tagasihoidlikult ja omapäraselt - varrukalõhikud on siinkohal märksõnaks. «Silmakõdi pakub trikitav pintsakumood - reväärid nii ees kui seljal,» märgib moespets Liisi Eesmaa.

TFW2020 Kristina Viirpalu FOTO: Erlend Štaub/TFW

Klassikaline must ja kuumade rannaäärsete kuurortide hõng kannab läbi koloriidi ning loob luksusliku koosluse. On rõõm näha, et Viirpalu on pigem jäänud klassikaliste värvitoonide - must, valge, natuke kuldset juurde ning pole kaasa läinud TFW laval praegu lainetava pastellihullusega. Hing vajab alati ka natuke kindlat klassikat!

TFW2020 Kristina Viirpalu FOTO: Erlend Štaub/TFW

«COR MEUM» kollektsiooni loomisel on kasutatud kergust lisavat, õhkõrna šifooni ning siidi. Julgelt on lähenetud ka pükstelõigetele, kuid on selge, et selline ratsapüksilik puhvpuus sobib vaid piitspeenikestele naistele ja ning on väga nõudlik vorm, mis enamiku kehatüüpe kotjaks venitaks. Kes selle aga samas välja kannab, paistab silma kilomeetrite kaugusele.

TFW2020 Kristina Viirpalu FOTO: Erlend Štaub/TFW

Kristina Viirpalu tähendab ülimalt töömahukat käsitööd, sageli ihukarva läbipaistval tüllvõrgul, mis jätab mulje nagu oleks lilltikandid otse nahale tikitud. Värvikatest komplektides siidise musta ja ihukarva beežini – iga komplekt pakub imetlemist päris pikaks ajaks. Gamma on nii õrn, et kleit (ülal) sulab kehatooniga ühte, lisab vaid pitse, volange, romantikat. Viirpalu pruutkleidid on tase omaette, selline taevalik ja tabamatu unistuste ilu.

TFW2020 Kristina Viirpalu FOTO: Erlend Štaub/TFW

Viirpalu loomingule omaselt lisavad aktsenti vapustavad villakrepid, kleidid on aga sel kortral miski, mis annab luksusele uue tähenduse. «Kristina tunnusmoeks on kujunenud heegeldatud kaunistustega couture-kleidid, väärikad materjalid ja isegi arvutiekraanilt tunnen kui kvaliteetne on teostus,» rõhutab Eesmaa.

Viirpalu loodu on kui seitsmekäiguline haute couture eine, kus kohtuvad külluslikud detailid, kirg ja julgus olla naine. Väga vaheldusrikas, ideetihe, mitmekesine defilee. Viirpalu on üks väheseid, kes loob ka tikitud sukki ja küll on tore, et me sellel kevadel neid samuti näeme.

TFW2020 Kristina Viirpalu FOTO: Erlend Štaub/TFW

Viirpalu disainis on maailmas sädelemas käinud arvestatav galerii Eesti kuulsaid kaunitare, artiste, äridaame ja poliitikuid.