TALLINN FASHION WEEK ⟩ Alexanderlingi preeriast inspireeritud kollektsioon ei jäta hätta ka vormikamaid naisi

«Selle kollektsiooniga tahan ülistada naisi. Mind kuidagi kõnetab see rüüside ja satside teema, mis annab kehavormidele naiselikkust juurde. Minu kollektsioonis väljendab see naiste võimukust.»

«Muide lähemalt vaadates on neis rõivastes väga palju liidetud materjale – midagi õhulisemat ja midagi katvamat, midagi siledat ja midagi faktuurest,» teab moespets Kristina Herodes. «Ja taljejoon on enamasti kummiga, ei käsi sul samas mõõdus püsida.»

Kuigi esmapilgul võib Alexanderlingi kollektsioon üsnagi pastelsena näida, ei puudunud tema sõust sära ja ääretult jõulised kostüümid. See kaunis õhtukleit lööb kõik pahviks! Sõnatud on nii moesõu jälgijad kui ka preeria elanikud.

See ülaloleval pildil kaabu on Kristina Herodese lemmikkaabu! «See kumer lambikuplikübar on kõige ägedam! Tegelikult safarirännakute mood, et kaitsta kaunitari valget nahka iga viimase kui päikesekiire eest. Ja täpid – viimaks ometi mõtleb keegi ka Kristinka peale, nii lahe!»