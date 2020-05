TALLINN FASHION WEEK ⟩ Moenädala esimene päev pakub nii õrna naiselikkust kui eksperimentaalsust

Tim Bluz toob värske kollektsiooniga moelavale isikliku autobiograafilise loo, temaatiliselt tumedama ja sügavama kui kõik, mida ta on varem teinud. «Võib kõlada bipolaarselt, aga aegapidi õppisin tunnetama Timi ja Bluzi nagu kahte erinevat isikut. Tim on minu isiklik ruum, mille jätan endale, ja Bluz on omamoodi alter ego, avaliku elu tegelane, ja nad eksisteerivad võimalikult iseseisvalt,» selgitab noor disainer, kust tema kollektsiooni kontseptsioon alguse sai.