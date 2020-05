Nõuanded, kuidas isegi isolatsioonis olles emale meeldejääv päev luua

Tee videotervitus

Kuna meie digitaalsed võimalused on väga kiiresti arenenud, saab tehnoloogia vahendusel pea kõike teha ema tervitamiseks ka isolatsioonis olles. Lindista endast videoklipp, kus laulad ema lemmiklaulu, loed luuletust või tood välja tema parimad isikuomadused. Ka vanaemadele meeldib näha videojäädvustusi oma lastest ning lastelastest, kindlasti kaasa võimalusel ka nemad videotervitusse. Samuti tasub mõelda fotoalbumi peale. Viimasel ajal pakuvad inimestele eriti suurt rõõmu erinevad polaroid fotodest tehtud albumid. Inimesed armastavad hetkede jäädvustamist ning polaroidkaameraga kaasneb alati üllatusmoment. Samuti on suurepärane mõte koju fotoseina loomine.

Loo emale playlist

Emad soovivad suhestuda oma lastega - mõista nende mõttemaailma, aru saada nende motiividest, soovidest ja mõjutustest. Parim viis seda selgitada on läbi muusika. Loo emale playlist, mis aitab tal suhestuda noorema generatsiooniga. Muusika teeb alati tuju heaks, meenutab häid aegu ning mälestusi. «Suhe muusika ja mälestuste vahel on väga tugev. Minevikust tuttavad laulud meenutavad vanu aegu, kutsuvad esile mälestusi ning just nii saame luua uusi ühiseid mälestusi,» kinnitas Raimonda Strazdauskaité. Selle tõttu on personaliseeritud playlisti loomine väga südantsoojendav kingitus. Lisaks on kõigil kodus olema seadmed, millelt muusikat mängida. Muusikaseadme õnneks ei maksa liialt palju, kui need peaksid kodus puuduma.

Proovige mõnda virtuaaltundi

Praegu on loodud palju võimalusi virtuaaltundide läbimiseks. «Hetkel on mitmed erinevad treeningprogrammid ja virtuaaltunnid soodsate hindadega või üldse tasuta. Haarake võimalusest ning proovige emaga midagi uut ning huvitavat: küpsetage midagi eriti maitsvat, proovige mõnda virtuaaltrenni või läbige muuseumi virtuaaltuur,» jagas kommunikatsioonijuht soovitusi. Parima virtuaalkogemuse saamiseks tasub kanda videopilt otse telekasse. «See võimalus on olemas kõikidel uuematel nutiteleritel, muutes elamuse veelgi efektsemaks.» Samu tegevusi võib proovida teha ka omavahel Zoomi või FaceTime'i vahendusel.

Saada postkaart või lilled

Mis on emadepäev ilma lillede ja postkaardita? See on lihtsaim viis tuua päeva rõõmu ning veidi kevadet. Kaardi saamine pakub palju rõõmu ning emotsioone, eriti kui see on muudetud isikupäraseks. Samuti tasub kaaluda virtuaalkaardi saatmise võimalust. Lilledega on mitu võimalust. Võimaluse mine korja ise metsa alt ja toimeta need emani. Mais võib lisaks lilleseemnete külvamisele mulda panna ka salatit, aedhernest, põlduba, spinatit, peterselli ja tilli ning kõiki külmakindlaid juurköögivilju (porgand, kaalikas, naeris, redis).

Tee akna-külastus