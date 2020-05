Lopsakate huultega näitsik lasi end süstida juba kahekümnendat korda

22-aastane Andrea Ivanova on lasknud oma huultesse teha juba üle 20 hüaluroonhappe süsti, et oma huuli loomulikust veelgi lopsakamaks muuta. Neiu lasigi just hiljuti teha uue süsti ja näitab tulemust fännidele. Huulesüstidest täielikult sõltuvusse sattunud Andrea usub, et mida suuremad huuled, seda parem!

Inim-Barbie alustas süstidega 2018. aastal ja kiitleb oma Instagrami jälgijaskonnaga – nad kõik jumaldavad sadu eurosid kulutanud naise huuli. «Mul on hea meel, et sain huuled veelgi suuremaks, aga mõne arsti arvates on praegune tulemus juba piisav,» ütleb Andrea ja lisab, et ta kavatseb kindlasti suurendamist jätkata, kuigi arst keeldus edaspidiste süstide tegemisest ja soovitas vähemalt kaks kuud pausi pidada.

Bulgaarlane ütleb, et esimesel kolmel süstijärgsel päeval on keeruline süüa, aga toidu osas piiranguid pole ja ta jumaldab oma huuli. «Ma pole kindel, kas nad on maailma suurimad huuled, aga ma arvan, et ühed suurimad kindlasti,» sõnab Andrea ja usub, et näeb suuremate huultega välja parem kui varem. Huulesüstid on tema elus midagi sellist, mille pealt rahaga ei koonerdata.