RETSEPT ⟩ Taimne köögiviljadega rikastatud kuskuss

Pese hernekaunad puhtaks ning aseta rohke veega keema. Kui vesi on keema läinud, keera kuumus madalamaks ning keeda, kuni kaunad on muutunud pehmeks. PS! Võid kasutada ka hernesteta kaunu. Puhasta paprikad ning lõika need pooleks. Lao poolikud paprikad küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja küpseta 250-kraadises ahjus 10 minutit. Ahjust võttes, tõmba paprikatel «nahk» maha ning tükelda paprikad kuubikuteks. Kalla kuskuss kaussi, vala peale kuum vesi ning lisa võid ja soola. Kata kauss kaanega ja lase sel seista.