Tellijale

Onby.com korraldas uuringu, millest selgus, et 41 protsenti naistest ja 60 protsenti meestest pole oma seksieluga karantiiniajal rahul. See võib nii mõnegi inimese tõugata otsima uusi seiklusi kellegi uuega või uskuma, et nende partner ei tunne enam nende vastu tõmmet – kõik see aga viib probleemideni usalduses.