Naine pani mehele kättemaksuks kohvi sisse midagi tülgastavat

Jagame teiega lugu ühest naisest, kes on enda mehega totaalselt kimpus! Mees lõikab varbaküüsi ja jätab jäägid põrandale vedelema – lõpuks on terve kodu põrand küünejuppe täis. Pole vist kuigi meeldiv, eksole?

Mehe käest on korduvalt palutud, et ta viskaks pärast toimingut lõigatud küüned prügikasti, aga tulutult ja seda juba viis aastat. Siis aga otsustas naine anda talle korraliku õppetunni.

Naine on oma mehele korduvalt öelnud, et vedelema jäänud küünejupid ajavad südame pahaks ja külaliste ees on nii piinlik, kui nemad mõne leiavad.

«Olen hakanud sellesse agressiivselt suhtuma, korjates alati kõik küüned kokku, mis maast leian ja panen need hommikuti talle kohvitassi sisse,» kirjutas naine. «Ma tean, et see on vale, kuid saan mingi kergenduse, kui ta avastab küünejupid enda kohvi sees,» lisab naine, mis põhjusel ta sedasi talitab. Loomulikult on see omamoodi veider käitumine, aga naine lihtsalt ei tea, mida mehe ebameeldiva harjumuse muutmiseks teha.