Eilse virtuaalse Tallinn Fashion Weeki esimesel päeval lendas vähem kui tunniga meie silme eest läbi kuus imelist moekollektsiooni, mille lendlevad rüüsid, viguratega varrukad, provokatiivsed sõnumid ja printsessilikud plisseerid Sõbranna toimetust külmaks ei jätnud.

Siin on mõned meie lemmikud eilsest õhtust, hoia aga silm peal meie otseblogil ka täna õhtul, sest juba kell 18 jätkub moemöll veelgi suurema hooga!

Sallikandmise õpetus edasijõudnutele

Tallinn Design House'i mängud sallidega FOTO: Sõbranna / Erlend Štaub

Tallinn Design House näitas, kuivõrd põnevalt võib mõjuda üks pealtnäha lihtne siidsall! Keera see endal ümber kaela, kinnita käekoti külge, võta õppust baabuškalt ning säti ümber pea või lase õlal vabalt lennelda - ühe väikse liigutusega annad oma rõivakomplektile tubli annuse stiilsust juurde.

Ära karda pastelses maailmas eristuda

Mammu Couture FOTO: Erlend Štaub / TFW

Kuigi eile armastasid pea kõik moeloojad kevadiselt leebeid pastelltoone - isegi luksuse kuningas Kirill Safonov isiklikult oli värvid matiks keeranud! - siis Mammu Couture viskas pastellide sekka ka mõne julge värvilaigu. Fuksia on maailma üks seksikamaid toone, muudab su hetkega kirglikuks ja jume elujõuliseks. Ära karda eristuda, ole värvilaik päevas!

Siin on näha kerget aimu ka selle kevade Mammu uuest lemmikust - plisseerist. Kergelt kroogitud ja asümmeetriline lahendus lisab kleidile värskust ja eripära.

Viguritega varrukad kannavad suvesse

Mammu Couture'i õrnad detailirohked varrukad FOTO: Erlend Štaub / TFW

Mammu Couture'i disainer Maria Tammeorg tunnistas, et need peenete detailidega varrukad poleks ilma eriolukorrata üldse moelavale jõudnud. Kuna aga oli aega, siis nii ta õhtuti varrukate kallal nokitseski. Oli vaja vaid ülemaailmset pandeemiat, et midagi nii imelist ja õrna meie silmade ette (ja loodetavasti kehade külge) jõuaks! Millised detailid, millised armastusega loodud kunstiteosed...!

Teine suur moelemmik on vanakooli plisseer, mis vaba nõukaaegsete kooliseelikute taagast. Lendlevad, voogavad ning jalgu embavad vormid viivad hetkega suvistesse õhtutesse, kus kerge tuuleke toob lämbesse õhku värskust ning sina saad tunda end tõelise moodsa printsessina...

TFW2020 Kirill Safonov FOTO: Erlend Štaub/TFW

Varrukate ja vormidega mängis ka Kirill Safonov, kelle kollektsioonile panid moearmastajad juba enne Tallinn Fashion Weeki käpa peale.

Stiilne funktsionaalsus

Tallinn Design House'i funktsionaalsed murueided FOTO: Erlend Štaub / TFW

Rohuplätud vaevalt küll tänavamoodi jõuavad (kuigi ka seda oleks vahva näha!), kuid Tallinn Design House'i sallikandmisõpetus ja funktsionaalsed käekotid ühes mugava trentšiga on kindlasti miski, mida tasub eilsest moeetendusest kõrvataha panna.

Julged lahendused julgetele meestele

Ka meestele leidus ühtteist - aga ainult julgetele meestele! FOTO: Sõbranna / Erlend Štaub

Kui te olete vaadanud ikoonilist sarja «Schitt's Creek», siis teate, et stiilsed mehed ei häbene ammu ühe peategelase Davidi kombel kanda skort'i ehk seelikpüksi. Selleks on vaja muidugi parajas annuses moetaju, enesekindlust ja uuemeelsust, kuid miks mitte! Tim Bluz (keskel) näitas oma loominguga ette, kuidas asjale läheneda võiks.

Ka Katrin Aasmaa pakub julgeid lahendusi julgetele meestele (vasakul ja paremal), tuues tänavapilti tagasi lakknaha ja sügavad, isegi rasvased värvid.

Vöö on relv ka printsessi arsenalis

Õige vöö toob komplekti tõeliselt kokku FOTO: Sõbranna / Erlend Štaub

Mammu Couture on teadagi kõikide (hingelt) printsesside lemmik, kuid ka õige printsess teab, et relvaarsenalis peab nii mõnigi salarelv peidus olema. Nii võib õige vöö muuta kahara printsessikleidi tõeliseks statement piece'iks, mis rõhutab seda, mida rõhutama peab, kaunistab figuuri ning joonistab välja täiusliku pildi. Tähelepanu ka Mammu dekolteelõigetele!

Kuldses kookonis

Tim Bluzi särtsakad kuftid FOTO: Erlend Štaub / TFW

Tead seda dressikat, mis sul kapipõhjas vedeleb ja mille selga tõmbad, kui end nukrana tunned? Tim Bluz pakub sulle parema lahenduse: miks mitte riietuda üleni kuldsesse, tunda end kui miljon eurot ning seejuures välja näha ülistiilne?

Tim Bluz ajab vaestele raha selga FOTO: Erlend Štaub / TFW

Midagi väga õrna on selles provokatiivsena mõeldud kleidikeses. Ei tea, kas selleks on õlaketid või hoopis lendlev kangas, mis tundub naha vastas nii siidine? Rahalõustad pole muidugi teab mis kaunid, aga nad on humoorikad, samas pannes küsima: kas õrn olla julgeb vaid irooniliselt? Kas ei saa olla õrn ja provokatiivne samaaegselt?

Õlgkaabude pealelend

Alexanderlingi pastellid ja kaabud FOTO: Erlend Štaub / TFW

Alexanderling tõi lavale rohkelt Hispaaniast tellitud õlgkaabusid ning see kombinatsioon näitab hästi, kuidas lihtne pastelltoonides kleit saab ühe liigutusega kõikide imetlusobjektiks. Piisab vaid õigest aksessuaarist!

Alexanderlingi kleitide kuninganna peab olema see siin FOTO: Erlend Štaub / TFW

Vana telesarja «Väike maja preerias» kangelastest hoogu saanud kollektsiooni üks vägevamaid kleite on näha ülemisel pildil. Mängud mustrite ja varrukalõigetega, ja veel see krae! Imeline! Seejuures paistab kleit esmapilgul lihtne, süvenedes hakkab aga aina enam delikaatsust ja kihte kooruma.

Mängud lipsude ja lõigetega

Mängud lipsudega FOTO: Erlend Štaub / TFW