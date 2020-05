RETSEPT ⟩ Valmista ise: kõbedad lavašipirukad

Laota lavašš laiali ning määri sellele täies ulatuses sulatatud juustu. Aseta ühele lavaši servale grillvorstid ning puista peale hakitud paprikad, lehtsellerit ning riivjuustu. Jälgi, et täidist ei saaks liiga palju, sest vastasel juhul on sul lavaši hiljem keerulisem kokku rullida. Keera lavašš koos täidisega rulli, alustades grillvorstidega kaetud osast. Rulli lavašš tihedalt kokku ning lõika see kahe-kolme sentimeetri jämedusteks viiludeks. Tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ning küpseta 200-kraadises ahjus 10-15 minutit. Serveeri soojalt.