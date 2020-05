TALLINN FASHION WEEK ⟩ Londoni taustaga moe-meikar Paul Holmberg: eile tuli üks moelooja lavale kulunud teemaga

«Tim Bluz paistis silma huvitava, ent minu jaoks veidi kulunud teemaga,» arvab Holmberg, et Bluzi kollektsioon hoolimata näilisest provokatiivsusest siiski väga ei üllatunud. Temaatika pole midagi uut ning on kohati ehk isegi tüdimuseni läbi võetud.

Holmberg toob välja, et talle jäi positiviselt silma boujee look, mida stiilis üle kanti, kuid Tim ise on tema jaoks Jeremy Scotti kanti disainer. «Loe: väike copycat,» muigab asjatundja ja lisab: «Materjalidekasutus oli huvitav, ent kollektsioon tegelikult jättis rohkem kooli lõputöö mulje.»