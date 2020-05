RETSEPT ⟩ Valmista ise: lambaliha köögiviljadega

Aseta lambaribid suuremasse kaussi ning lisa sellele purustatud küüslauk, sibularibad, sool, paprikapulber ja rosmariin. Sega kõik korralikult läbi nng soovi korral võid lasta segul enne ahju panemist 10-15 minutit maitsestuda. Seejärel aseta see 175-kraadisesse ahju soojenema. Kui ahi on saavutanud vajaliku temperatuuri, kalla lambaliha koos maitseainetega kausist ümber ahjuvormi. PS! Vedeliku lisamine ei ole oluline, sest lihast eraldub piisavalt mahlasid. Küpseta kaane all vähemalt 1 tund ning seejärel keera liha ümber ja küpseta veel 15-20 minutit. Kui soovid mahlasemat liha, keera kuumus veidi vaiksemaks. Poole küpsetamise pealt aseta liha kõrvale köögivilju ning lisaks komponentide nimekirjas olevatele, võid lisada ka kartuleid ja porgandeid. Küpseta, kuni köögiviljad on muutunud pehmeks ning serveeri soojalt.