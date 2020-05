Kas sa oled üks neist? 5 lõbusat fakti kanaemadest

Just nagu inimemad räägivad oma maimukesega, kui ta veel turvaliselt emaüsas kasvab, räägib ka kanaema oma tibudega läbi munakoore. Ning samamoodi nagu inimlapsed võivad läbi kõhu oma ema toksida andes märku, et nad on seal olemas ning ootavad juba laia maailma saamist, räägivad ka tibud oma emale läbi munakoore vastu.

Just nagu kanaemale kohane, hoolitseb ta oma veel koorumata tibude eest kogu südamega. Näiteks keeravad kanaemad oma mune haudumise ajal pea 50 korda päevas, et muna saaks ühtlaselt haudutud. Tibul selle sees peab küll soe olema!

Jällegi võib tõmmata võrdusmärgi inimeste ja kanade vahele, sest ka kanaemad on võimelised teiste kanade tibude eest hoolitsema ja kasvatama neid kui enda omi. Lisaks leidub maailmast ka näiteid, kui kanaema on adopteerinud kassipoegi, kutsikaid ja pardipoegi. Kui palju armastust!

Lisaks sellele, et kanad on ülimalt armastavad ja hoolivad emad, panevad nad ka kohe tähele, kui mõni nende võsuke jalutuskäigul kaduma on läinud. Kanad suudavad nimelt lugeda ning aru saada, kui palju tibusid parasjagu koos on. Kui üks kanatibu juhtubki kaduma minema, asub vapper emake teda viivitamatult otsima ja ei jäta enne, kui kogu kanapere on taas koos.