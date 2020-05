8 üllatavat tegurit, mis võivad sinu kõrvakuulmist kahjustada

Siin on mõned näited, mille osas võiksid ettenägelikum olla, sest need rikuvad su kõrvakuulmist.

Tead ju küll seda tunnet, kui oled valjult kontserdilt just koju saabunud ja kõrvad siiani vilisevad? See on märk sellest, et muusika oli sinu kõrvade jaoks liiga vali. Isegi kõrvaklappide kaudu on võimalik oma kõrvu kahjustada. Kõrva sisse käivad klapid on tuntuvalt kahjulikumad, sest asuvad sügaval kuulmekäigu sees. Kasuta suuri klappe, mida hoitakse vaid kõrva peal ja ära keera helinivood põhja.