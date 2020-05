Eilsel Tallinn Fashion Weeki teise ja viimase õhtu sõudel üllatati meid värvide-, tekstuuride- ja materjalidemänguga, kamaluga anti luksust ning küllaga elurõõmu. Siin on Sõbranna.ee toimetuse lemmikud - mida sel korral oli väga keeruline välja valida!

Pöörased jakid ja mantlid panevad ootama jahedaid suveõhtuid

Cärol Oti naksakad mantlid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna

Jahedad suveõhtud pole just igaühele, kuid kui vaadata Cärol Oti ja Mariliis Niine uhkeid mantleid ja jakke, siis tuleb paratamatult tunne, et just neid õige pea tahakski - kui juba endale üks neist soetada, siis tahaks seda ka täie raha eest kanda! Ott mängis julgelt erinevate materjalidega, miksis ja klapitas, tulemuseks olid julged ülisuured kuftid, mida tahaks kohe enda ümber tõmmata.

Aeroobikaretuusid on erksamad ja edevamad kui mitu hooaega nähtud. Ideaalsed paarilised iga uhke seeliku ja õhtukleidi alla, aga rokivad ka argistes tervikutes.

Shibori tehnikas elustatud kangad kõlavad kokku lapitööga. Nagu stiilsed saare naised ennemuiste – ega materjaliga olnud ju priisata, kokku õmmeldi seda, mida oli, aga seda enam head maitset ja stiilitunnetust looming nõudis. Taaskasutuse motiiv on tulikuum ka täna ja muutuvas maailmas aina kaalukamaks saab. Ja need sussid, appi kui armsad!

Mariliis Niine tõi meie ette oma debüütkollektsiooni, mille eest erilised stiilipunktid lähevad gamma eest – hulljulges doosis päikest ja rõõmu. Kui keegi on karantiinis musta masendusse uppumas, siis kribinal-krabinal Mariliis Niine ukse taha. Kootud sipukad pikkade paeltega, kõrvadeni tõmmatavad mustrilised kindad ja millised pehmed villased kaabukesed. Tema heatujuvammused aitavad!

Mariliis Niine veekindlad kudumid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Seksikalt romantiline kuurortmood

Kui sinagi igatsed Itaalia kohvikuid, akordionimuusikat ja kuumalt põski suudlevat päikest, siis Liisi Tui teab, mida sa tunned. Tema kollektsiooni suvehaldjas hõljus mööda lava, paljastades ihu kord siit, kord sealt. Kõik need satsid, luksuslikud materjalid, krooked, ootamatud läbipaistvad pitsid, välkuv nahariba... Suvi pole kunagi tundunud nii kaugel ja lähedal samaaegselt!

Liisi Tui kuurortkollektsioon FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Õhkkerge ja värvivaene, voolav ja romantiline. Palju unustatud rõivavorme – näiteks keep, peleriin... Või need voogavad pikad sallipaelad, mis Isadora Duncanile saatuslikuks said. Naine olla on nagunii riskantne! Ilus naine veel eriti.

Hitihoiatus: peleriin!

Hitihoiatus! FOTO: Erlend Štaub / TFW

Sama rõivastust kandis Liisi Tui intervjuud andes ka ise. Nüüd on ta läinud juba julgemalt värvide kallale. Aga tähelepanu: vaadake seda peavõru! Miks ei võiks seegi suvel tõeliseks hitiks saada, raamides õrna oreoolina haldjanaise juukseid?

Liisi Tui haldjalik värvidemäng FOTO: Erlend Štaub / TFW

Tui seksikus on õrn ja vulgaarsusevaba, meisterlik köietants peibutuse ja peitmise vahel. Tasub meelde tuletada ka tema varasemad siidised ja hulgaliselt südameid võitnud tööd.

Nagu hiigelpikk lõhik ja minimaalselt siidisiile... Aga kohe tahaks seda naiselikkuse kontsentraati ise kanda. See lihtsalt kõnetab mingeid uinuvaid ürgseid instinkte, mida kaasaja kandilises maailmas nii harva kuulda on.

Liisi Tui romantikast nõretav kleit FOTO: Erlend Štaub / TFW

Riina Põldroosi päikeseloojangukleidid

Ühed kaunimatest värvikombinatsioonidest tõi eile meie ette Riina Põldroos, kelle imelistes toonides maksikleidid tunduvad olevat inspiratsiooni saanud suvistest päikeseloojangutest. Palju lillakaid, roosakaid varjundeid. Kust Riina need välja võlus? Vaatas oma unistuste suvetaevaid.

Tegelikult on see palett, mis ülihästi rõhutab eestlannade õrna olemust ja sobib nii jaheda kui sooja nahatooniga.

Riina Põldroosi päikeseloojangukleidid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Põldroos rõhutas oma kollektsiooniga, et vajame kõik hädasti romantika üledoosi - ja mis saaks meil selle vastu olla! Me soovimegi midagi siidist ja küütlevat, tuhandetes päikesetõusudes ja -loojangutes supelnud unelmat.

Lahendused värviargpüksidele!

Kui kardad pükse ja kardad värve, siis pöördu Põldroosi loomingu poole. Ta on meisterlikult kokku sulatanud kontrastid ning teinud pükstest peorõivad. Jah, seda on ennegi nähtud, aga mitte nii veenval moel. Voogavad siidised või kitsa sihvaka joonega õhtupüksid? Pane paari siidise pluusikesega ja oledki valmis seiklusrikkal moel seltskonnaelust osa võtma, sest kleidis ju igale poole ronida ei saa?

Pane tähele! Riina volüümikad vormid ja kontrastsed seelikutriibud on sel kevadel muutunud peenteks erksavärvilisteks lampassideks pükste küljel.

Selliseid värvikärgatusi kandes ei saa küll mitte keegi kurvameelseks jääda. Hei, värviargpüksid, jätke see vihje meelde!

Riina Põldroos üllatas pükskostüümidega FOTO: Erlend Štaub / TFW

Tähelepanu: aplikatsioonisuvi!

Õrnade ja vähemõrnade aplikatsioonidega tulid meie ette mitmed moeloojad, nende hulgas Riina Põldroos, aga ka Kristina Viirpalu (vt allpool). Tähele tasub panna Põldroosi puhul seda, kui mitmekülgselt saab uhke aplikatsioontehnikas ülaosaga muuta kogu komplekti uhkeks pillerkaariks. Olgu selleks püksid, voogav seelik või rangema joonega pliiatsseelik - justkui kehale maalitud lilled lisavad sellise annuse romantikat, et kuku või pikali.

Riina Põldroosi aplikatsioonid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Aldo Järvsoo neo(on)preenid kutsuvad hullama

Kes ütles, et mood peab olema igav või, vastupidi, nii pöörane, et seda kuskil kanda ei saa? Aldo on leidnud täpselt sobiliku kesktee, segades omavahel kokku kirkad neopreenid, neoontoone mitte üldse kartes, samas aga luues vorme, mis näevad välja ühtaegu haute couture kui ka sobivad Kalamaja vahel koerajalutamiseks ideaalselt - keegi ei kergitaks kulmugi (kui ehk vaid sinu hea maitse peale).

Hitihoiatus: 80ndate aeroobikaretuusid on jälle moes!

Also Järvsoo rõõmsavärvilised neopreenid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Aldo värvimeel on fenomenaalne. Ta ei kasuta mingeid skeeme, ta lihtsalt teab! Tajub, mis kaunistab, mis töötab, mis silma paitab, mis emotsionaalselt laeb. Aldo Järvsoo on värvivõlur, kindlasti kõige meisterlikum, kes meil siin Eesti on!

Tanel Veenre kantavad lõuendid

Kui koroonakevad on hinge mustaks maalinud, tasub pilk pöörata Tanel Veenre kantavate lõuendite suunas. Veenre teises kollektsioonis on kaftantid natuke kuju muutnud, neid leiab nüüd lühemas ja keskmises pikkuses, mõned pluusid näevad välja sellised, et neid võiks mõni julgem ka kleidina kanda.

Taneli kantavad lõuendid sõna otsese mõttes elavad – voolates ärkavad mustritel kujutatud putukad ja merekarbid ellu ning tantsivad sinu sammudega kaasa. Sama teevad pöörased värviüleminekud siidil. Ülilihtsad lõiked on mustrimaastike esitlemiseks enam kui küllalt, sest tegelikult peitubki lihtsuses suurim geniaalsus.

Tanel Veenre värviplahvatus FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Ja kui värvid väsitavad, siis miks mitte pöörduda kommipaberite poole?

Ketlin Bachmann aga mängis laval julgelt läikiva lateksiga, ja tema julgus mängida on kohutavalt äge!

Nagu vaoshoitud ja viisakas, värvikaardis ikka hulgaliselt musta, hõbedat, pisut pastelle, aga mõju on võimas. Vastupandamatu ja kehtestav mood. Samas on tajuda teatavat kaitserõivaideed – lateksmantel, viimased kui viirusosakesed kinni pidavad püksid. Vaatamist jätkub.

Bachmanni kommipaberimäng FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Šokolaadipaberina mõjuv mood moelaval on tegelikult imepehme kunstnahk. Selline paitav ja mugav.

Funktsionaalne ja mugav emmemood

Kõige kantavama kollektsiooni tõi eile lavale Marilin Sikkal, kelle rõivasteks moondunud pehmed kallistused ja paid rõõmustavad iga armastava emme südant. Just emmemoeks võib seda pidada ja Sikkal isegi ütleb, et teeb hea meelega moodi neile emadele, kes tahavad iga päev just tema riietes käia ning nõnda oma laste mällu jääda - jääda sinna kui helluse ja õrnuse kehastused, kelle kleidiservast haarata on alati pehme ja kelle kaissu pugeda on alati soe ja mõnus.

Üllatusi pakkus Sikkali puhul ehk lastemood - vahvaid vimkasid võis siin-seal tähelepanelikum vaataja silmata.

Marilin Sikkali mugav ja funktsionaalne emmemood FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Luksusega suvele vastu

Kristina Viirpalu ei hüüta asjata Eesti haute couture kuningannaks – idee nimel ei heiduta teda kuitahes pikad töötunnid, ta on maksimalist ja läheb fantaasias tippu välja.

Kollektsiooni esitles Kristina Viirpalu lemmikmodell Ruth Raja – nõtke ja haldjalik, kuid samas tugeva karakteriga naine. Kas teadsite, et see sire sireen on sale puhtalt looduse armust ja ei ole päevagi elus veetnud suutäisi lugedes? Vastupidi lausa – Ruth on professionaalne kokk, kes oskab võluda nii köögis kui moelaval.

Kristina Viirpalu tähendab ülimalt töömahukat käsitööd, sageli ihukarva läbipaistval tüllvõrgul, mis jätab mulje nagu oleks lilltikandid otse nahale tikitud. Värvikatest komplektidest siidise musta ja ihukarva beežini – iga komplekt pakub imetlemist päris pikaks ajaks.

Kristina Viirpalu uhked ornamendid ja külluslikud detailid FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Hitihoiatus: uhkete ornamentidega jakk!

Kristina Viirpalult tuli lavale ka üllatus: milline uhke jakk! FOTO: Erlend Štaub / TFW

Viirpalu oskab pealtnäha lihtsatesse asjadesse peita hulganisti ootamatuid detaile. Vaadake seda kleiti: justkui hõljuvad õlakud, kuid pane tähele ka tikandeid taskutel ning seda kaunist lõhikut, mis elab justkui merelaine oma iseseisvat elu.

Kristina Viirpalu pealtnäha lihtne, kuid väga detailirohke kleit FOTO: Erlend Štaub / TFW

Sensuaalne ihubeež toon, ehitud reväärid ees ja taga, kalifeelõikega püksid läbikumavate tikanditega külgedel. Pane tähele pitsisiilukest seljal! Püksid on selles kollektsioonis üldse väga erilised, terita pilk. Eriti hoolsalt tasubki neid pükskostüüme selja pealt uurida - ning miks mitte kaaluda sellist rõivastust kanda oma pulmapäeval! Uudne, modernne, külluslikult romantiline ja seksikas.

Kristina Viirpalu pükskostüüme tasub just tagantpoolt vaadata - seksikad üllatused! FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Väga vaheldusrikas, ideetihe, mitmekesine defilee. Viirpalu on üks väheseid, kes loob ka tikitud sukki ja küll on tore, et me sellel kevadel neid samuti näeme.

Viirpalu disainis on maailmas sädelemas käinud arvestatav galerii Eesti kuulsaid kaunitare, artiste, äridaame ja poliitikuid.

Kristina Viirpalu aplikatsioonidega kleidid näevad välja kui unelm FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Gamma on nii õrn, et kleit sulab kehatooniga ühte, lisab vaid pitse, volange, romantikat. Viirpalu pruutkleidid on tase omaette, selline taevalik ja tabamatu unistuste ilu.