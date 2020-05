Seitse totakat tegevust, mida jommis peaga vältida

Otseloomulikult mainine kohe esimese asjana ära, et autojuhtimine on kindlasti üks põhilisemaid asju, mida tuleks alkoholijoobes vältida. Allpool on veel viis asja, mis tunduvad nii loomuliku tegevusena kaine peaga, aga on vastunäidustatud joobes olekus.