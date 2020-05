Kohvi joomine ennetab karantiiniaegset kaalutõusu

Jah, loomulikult tundub kaalutõusu pärast muretsemine hetkel pisut väiklane, eriti võttes arvesse, et praegune olukord võib sulle kaasa tuua ka surmavasse viirusesse nakatumise. Siiski tasub meeles hoida, et keha loomulik võime haigustega toime tulla võib kaalutõusu korral väheneda, eriti kui kaalutõus leiab äkitselt aset lühikese ajaperioodi jooksul.

Kuigi kõnealune uuring viidi läbi rottide, mitte inimeste peal, jätkab see kümnenditepikkust teadusuuringute jada, mis uurib kohvi tervislikke omadusi, mille hulgas on näiteks vähi, diabeedi ning südamehaiguste tekke riski vähendamine.

Kohv ei ole mingi imeravim ega võluvits, millega lüües kõik haigused kaovad. Ent siiski suurendab kohv üldist immuunsust, mis on alati hea asi, ent eriti kasulik pandeemia tingimustes. Lisaks on leitud, et kohvijoojad elavad üldiselt kauem kui need inimesed, kes jooki ei tarbi.