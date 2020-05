Spetsialistid selgitavad: mida endise kaaslase unes nägemine tegelikult tähendab

«Endise kaaslase unenäos nägemine võib olla üks nendest põhjustest, miks temaga mõne aja möödudes reaalses elus taas kontakti otsid või miks teed tegevusi, mis sinus vanu mälestusi taas üles toob,» selgitab psühholoog Gary Bobroff. Joungian Online asutaja Carl Jung rääkis Popsugarile, et meie üldine eeldus on näha unenägudes midagi, mis juhatab meid välimise elu poole, aga tema õpetused juhatavad meid hoopiski sisemise elu poole vaatama.

Gary seletas, et meie alateadvus haarab automaatselt kinni nendest inimestest, kellele me mõtleme ning kes on meie jaoks atraktiivsed. «Nendel hetkedel, mil näeme und oma endistest kaaslastest, ei pruugi alati probleem peituda neis. See võib olla pelgalt seotud vanade mälestustega, mis meie alateadvuses elavad,» selgitas ta. «Aga enne, kui teda oma ellu tagasi lased või tema ellu naased, mõtle hoolikalt läbi küsimused: mida see inimene päriselt sulle tähendab? Kas tema naasemine muudab sinu elus midagi paremaks või halvemaks? Kas teie taasühinemisel võib olla «mürgiseid» tagajärgi, mida kõike see endaga kaasa toob ning kas sa kindlasti tahad neid asju oma ellu?»

15. aastase töökogemusega psühholoog Luna Tarot nõustub väitega, et ekside unenägudes nägemine tähendab sinu jaoks kordades rohkem kui sinu eksile. «Sageli on see lihtsalt alateadlik vastuste otsimine. Võib-olla jäid suhtest mingid lahtised otsad, millele püüad unenäos vastuseid leida. Ärgates otsid unenäos tekkinud positiivsete omadustega sarnast suhet kellegi teisega,» rääkis ta Popsugarile. Samas hoiatab Luna selle eest, et sinu eks võib olukorda hoopiski teistmoodi mõista.

Kas peaksid oma uuele armastusele endise kaaslase unes nägemisest teavitama?

Unespetsialist nõustub, et see poleks ilmselt kõige parem idee. «Endistest kaaslastest rääkimine võib sinu praeguses kaaslases palju armukadedust, uurimist ja segadust esile tuua. Üldiselt kipuvad inimesed isekalt oma kaaslasega kõike jagama, mõtlemata, et alati pole see just kõige parem idee,» räägib Gary.