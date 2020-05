Londoni taustaga moemeikar Paul Holmberg: Järvsoo modelli meigi üle võiks natuke nuriseda

«Tallinn Fashion Week teiselt päevalt jäid mulle omapärasusega silma Aldoo Järvsoo ja Tanel Veenre kollektsioonid,» kiidab Holmberg. «Mõlemad pakkusid minimalistlikku ning kerget, ent 80ndate hõnguga mässumeelsust.»

Tanel Veenre värviplahvatus FOTO: Erlend Štaub / Sõbranna.ee kollaaž

Holmbergi enda üheks lemmikajastuks ongi 80ndad, kuna mood oli siis üsna raju, pop- ja rockstaare sai suisa uue ajastu punkariteks pidada.

«Aldo on oma kollektsioonis kogu mässu minu jaoks väga hästi maandanud ning muutnud selle tänapäevasemaks ja hästi kantavaks,» toob asjatundja esile. Kindlasti on tegu väga mugavate riideesemetega, mis on meie ajastu elutempo ja elustiili juures märkimisväärselt tähtis.

Verinoore disainerina on ta oma konseptsiooni põhjalikult läbi mõelnud ning loonud üpris jätkusuutliku brändi.

TFW2020 Aldo Järvsoo FOTO: Erlend Štaub/TFW

Nurisemist siiski natuke on. «Meigi osas oleksin ma jätnud kärtsud huuled veidi läbikumavamaks ning muutnud silmameigi pisikse neoonse abstrakt-detailiga, koos gloss-laugudega, veidi kaasaegsemaks,» soovitab Holmberg.

Suurim kiitus: nagu noor Vivenne Westwood

Teine suur Holmbergi lemmik on Cärol Ott, kes on tema lemmikuks kujunenud aasta jooksul, mis ta on taas Eestis elanud ja end kohaliku moeskeenega kurssi viinud.

TFW2020 Cärol Ott FOTO: Erlend Štaub/TFW

«Minu jaoks teeb Cäroli disaini huvitavaks tema oskus kasutada erinevaid materjale ning mängida tekstuuridega vastandlikult,» jagub Holmbergil kiidusõnu. «Verinoore disainerina on ta oma konseptsiooni põhjalikult läbi mõelnud ning loonud üpris jätkusuutliku brändi.»

Vähetähtis pole ka asjaolu, et just jätkusuutlikkus on brändi moraalne põhi – kasutusel on taaskasutatud materjalid. «See loob kandjale võimaluse tooteid ka kollektsioneerida. Kollektsioonist torkas silma kollane nahkvest, mille materjal pärineb taaskasutatuna mööblitööstusest.»

Noor Vivienne Westwood FOTO: AZZARI / EMMEVI PHOTO/Stella Pictures/Scanpix

«Cäroli disainiga meenub mulle noor Vivienne Westwood, kes on üks minu lemmikuim moelooja,» loob Holmberg võrdluse, mis peaks iga noort moekunstnikku kõrvust tõstma. Sellist kiitust kergekäeliselt ei jagata!