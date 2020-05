Nipid, kuidas näonahk päikesega rasuvaba hoida

Times of India sõnul tuleb suvel naha eest erilist hoolt kanda, et liigne rasutootlus päikesepõletikku ei põhjustaks. Lisaks ei meeldi ühelegi inimesele käia lõikiva näonahaga ringi.

Muuda see oma regulaarseks harjumuseks, et pesed nägu õlivabade pesuvahenditegakolm korda päevas. Pese oma nägu hommikul, päeva keskel ja õhtul. Enne magamaminekut tuleb näonahk eriti hoolsasti puhastada, et poorid ei ummistuks. Võid endaga väikest näopesuvahendi pudelit kaasas kanda, et saaksid kiire pesu teha just siis, kui nahk taas liiga rasuseks muutunud.