Militaardieet on praegu üks maailma populaarsemaid dieete, aga kas see on ka tervislik ja jätkusuutlik? Väidetavalt aitab see kiiresti kaalust alla võtta – ühe nädalaga peaks kaotama lausa kuni 4,5 kilogrammi, kirjutab Healthline.

See armastatud dieet väidetavalt tõepoolest toimib ning kellel vaja kiiresti mõned kilod alla saada, siis militaardieet on sulle! Militaardieedi puhul on hea see, et sa ei vaja ühtegi kallist toiduainet, -lisandit või muid üüratuid väljaminekuid.