«Karvased kosilased» ⟩ 32-aastane Ellen otsib meest, kes oleks humoorikas, aga mitte armukade

Ellen on 32-aastane naine Tallinnast, kes on sõbralik, seltskondlik ning väga sportlik. Nimelt soovib naine iga päev teha vähemalt 10 000 sammu ning talle meeldib väga ka ennast vormis hoida, sealhulgas proovida ka igasuguseid huvitavaid ja varem proovimata trenne. Ellenil on ka 12-aastane laps. Mees, keda Ellen leida soovib, peaks olema hea huumorimeelega, empaatiline ning sõbralik kogu ühiskonna vastu, ent kindlasti mitte armukade ega kontrolliv.