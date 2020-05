«Karvased kosilased» ⟩ End alfaisaseks tituleerinud Hundi ülepakkuv egoism Ellenile muljet ei avaldanud

Enda kohta ütleb naine, et on sõbralik, seltskondlik ning armastab liikuda – nimelt teeb Ellen iga päev vähemalt 10 000 sammu ning talle meeldib mängida ka sulgpalli ning teha erinevaid treeninguid. Naisel on ka 12-aastane laps. Tema unistuste mees peaks olema hea huumoriga, empaatiline ning üleüldiselt sõbralik kogu ühiskonna suhtes, sest see näitab Elleni sõnul inimese südant. Kaasa ei tohiks kindlasti olla armukade ega kontrolliv. Ellen ütleb, et tema usub ootamatult armastuse leidmisesse.

Esimene kohtumine Jänesega

Ellen on väga lõbustatud sellest, kui tema vastu istub Jänes. Pikka pidu ei peeta ning kohe küsibki naine, et kui kaua pikakõrvaline kosilane üksi olnud on. Vastusena saab ta teada, et Jänes on üksi olnud päris pikalt ning eelmine suhe lõppes seetõttu, et omavahelised huvid ei klappinud. Jänes on pärit Pärnust, töötab taksojuhina ning ütleb, et vabal ajal, eriti suvisel perioodil, sõidab palju mootorrattaga. Selle peale läheb Ellen üsna õhevile ning ütleb, et ta on alati unistanud mootorrattaga sõitmisest, ent senine elu ei ole seda võimalust talle pakkunud – ehk siis nüüd. Halva ilmaga on mees rohkem kodune ning talle meeldib kokata. Ellen ütleb, et ta saab söögi tegemisega hakkama ning armastab vürtsikamaid ning Aasia päritoluga roogi. Jänes aga on resoluutne vürtsivastane.

Suhteteemadega jätkates ütleb Jänes Elleni küsimuse peale, et kuna enamike eksidega sai sõbralikult lahku mindud, siis suhtleb ta mitmega neist jätkuvalt edasi. Ellen räägib vastuseks, et tema lapse isaga läksid nad lahku ammu ning seetõttu, et olid lihtsalt liiga erinevad inimesed. Nüüd uurib pikk-kõrv, et kas neiule ka romantika meeldib. “Ma arvan, et igale naisele meeldib romantika,” vastab Ellen kohe ning lisab, et talle meeldib ka oma teisele poolele aeg-ajalt üllatusi vaimustada. Nii tore, kui tänav pole ühesuunaline! Kostümeeritud kosilane ennast eriliseks romantikuks ei pea, ent ütleb, et aeg-ajalt võib naisega koos veinitamist ning lihtsalt niisama olemist nautida küll. Ellenile ootamatult tuleb välja, et pikk-kõrv on väga peolembene: nimelt ütleb mees, et on kõik hiljutised nädalavahetused pidudel joogisena veetnud – vaba inimene, teeb, mis tahab! Tundub, et Jänesel on ka mõistlikum pool, sest ta toob kohe välja, et nädala sees tema üldse ei joo, seetõttu ongi nädalavahetustega nii, et jood korra, ent korralikult. Omapärane lähenemine.

Esimene kohtumine Hundiga