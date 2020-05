Mitte ainult lilli ja šokolaadi: suurpere ema ütleb, mida kõige enam kingiks saada soovib

Kaupluste riiulil on saadaval mitmeid erinevaid valikuid, mida kallile emale emadepäevaks kinkida, rääkimata nunnudest kaartidest. Kuigi need asjad on armsad, hindavad enamus emad siiski muid väärtuseid.

Seitsme lapse emme kirjutas Facebooki postituses emadepäevakingitustest ja sellest, mida emad tegelikult saada tahaksid. Kirjutus on saanud palju positiivset tagasisidet ja netis kulutulena levima läinud, kuna paljud samastuvad kirjapanduga.

Tompkins oli parajasti toitukaupluses, kui märkas uhket emadepäeva riiulit.

«Kuigi see kraam on omal moel armas, ei taha väikelaste ja teismeliste emad seda träni. Me tõesti ei taha seda,» kirjutab Tompkins oma postituses.

Mida siis emad tahavad?

«Me tahame käia rahus pissil. Tahame kaks minutit rahus vannitoas olla, ilma et üks väike inimene meie kehaosi vaataks, justkui sealt hakkaks pingpongi palle välja tulema. Midagi maagilist ei juhtu, niiet jumal hoidku, laske meil rahus olla,» seisab postituses.

«Me tahame, et sa paneksid end riidesse. Me tahame lihtsalt anda sulle riided ja ei taha 20 minutit hiljem näha, et oled ikka veel aluspesu ja sokkide väel,» jätkab suurpere ema.

«Pane oma asjad õigesse kohta. Kui raske see saab olla? See kehtib ka abikaasade kohta. Kingadel ja jakkidel on oma koht, niisiis kasuta seda!»

«Me tahame toitu valmistada ja süüa seda rahus, ilma et keegi viriseks. Ilma meeleheiteta, et sulle enam ei meeldi pitsa või on häda, kui söögiks pole pitsa, sest valmistasin potitäie kartuliputru ja vorstikesi,» jätkab naine argimuresid, millest tahaks kasvõi üheks päevaks rahu saada.

«Poisid. Pühkige prill-laud puhtaks. Tüdrukud. Istuge korralikult potil, sest muidu prill-laud määrdub ja see läheb kõik venna kaela.»

Kirja lõppu lisab Tompkins kõige tähtsama soovi:

«Kõige tähtsam...kui teid pannakse voodisse, siis jääge magama!»

«Lapsed, see on tõesti ainus hetk, kus võime end inimestena tunda. Lisaks sellele, kui lähed alles kümne paiku magama, ei jää mul aega, et issiga olla. Arvad, et olen juba vana, aga emme tahab lõpuks seksi, sest olen pidanud päevotsa su jauramist tolereerima,» kirjutab Topkins.

Naine kirjutab viimasena, et on suhteliselt kindel, et ükski neist ülalmainitutest ei lähe täide, mistõttu kavatseb viisaka naeratusega kõik vastu võtta, mida ta lapsed kingivad. Kuna lapsed on talle kogu maailm, siis miks peakski rahus põit saama tühjendada.