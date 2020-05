9 seksinõuannet lesbidelt, mis aitavad heteronaistel rohkem ning paremaid orgasme saada

Üks uuring, mis avaldati seksuaalmeditsiini teadusajakirjas The Journal of Sexual Medicine, vaatas seksuaalse orientatsiooni ning orgasmide suhet ning teadlased jõudsid järeldusele, et lesbilised naised said palju suurema tõenäosusega seksi ajal orgasmi, kui heteroseksuaalsed või biseksuaalsed naised.

Teine uuring, mis ilmus seksuaalkäitumisest rääkivas ajakirjas Archives of Sexual Behaviour, rääkis sarnast lugu. Nende andmetel seksivad naised, kes magavad meestega, kuus keskmiselt 15 korda, samal ajal kui naised, kes magavad naistega, seksivad kuus umbes 10 korda. Olenemata sellest, et lesbilised naised seksivad vähem, saavad nad heteronaistest kolm korda suurema tõenäosusega iga kord orgasmi.

Jah, need uuringutulemused võivad küll tekitada tahtmise «meeskonda vahetada», ent nii need asjad kahjuks ei tööta. Selle asemel proovi järgida neid soovitusi, mida naistega magavad naised sinuga jagavad, et saada rohkem ning paremaid orgasme ka siis, kui oled linade vahel hoopis mehega.

Ära stressa orgasmi saamise pärast

See võib küll tunduda ebaloogilise soovitusena, ent kui sa soovid orgasmi saada, siis lõpeta sellele pingsalt mõtlemine. Seksi ajal on väga kerge oma mõtetesse kinni jääda ning keskenduda vaid lõpptulemusele, mis aga rikub magamistoas valitseva õhkkonna. Keskendu finiši asemel hoopis teekonnale: igale puudutusele ning naudingutele, mis leiavad aset käesolevas hetkes. Nõnda oled ise palju lõõgastunum ning paremas ühenduses oma partneriga.

Keskendu oma rindadele

Seksikas pesu, niburõngad ning rindadele keskenduvad sekspoosid on vaid mõned viisid, kuidas oma rindu seksuaalsesse tegevusse kaasata. Tegelikult on ka palju lihtsam viis, et su rinnad ning nibud, mis on üks peamisi erogeenseid tsoone, saaksid soovitava tähelepanu osaliseks — lihtsalt küsi! «Mulle meeldib, kui mu nibudega mängitakse nii eelmängu kui seksi ajal. See on miski, mida ma vajan orgasmi saamiseks, seega olen lihtsalt õppinud seda oma partneri käest küsima,» ütleb üks 26-aastane naine. «Ning ära kõhkle - anna oma partnerile ka täpsemaid juhtnööre, kuidas sa soovid, et sind katsutakse,» lisab ta. Pigistamine, limpsimine, näksamine ning lihtsalt kätega katsumine on ju täeisti erinevad asjad.

Kliitor, kliitor ning veelkord - kliitor!

«Ma ei suuda seda piisavalt rõhutada: kliitori stimuleerimine on ääretult oluline. Ma ei jõua orgasmini vaid penetratsiooni teel, seega kui ma soovin orgasmi saada, siis ma katsun ise oma kliitorit, samal ajal kui partner või mõni seksmänguasi minu sees on,» jagab üks 30-aastane naine. «Või siis palun ma partneril oma kliitoriga tegeleda kasutades suud, vibraatorit või kätt, olenevalt sellest, millist laadi survet ma parajasti soovin.»

Naera piinlikud hetked minema