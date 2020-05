Kõik, mis su nahaga juhtub, kui selle niisutamata jätad

Esmalt on oluline, et sa tunneksid naha põhilist struktuuri, et saada hea arusaam sellest, mida su niisutaja tegelikult teeb. «Sinu naha kõige pealmist kihti nimetatakse sarvkihiks, see koosneb surnud naharakkudest ning just see on koht, kus kuivus ja ketendus aset leiavad,» selgitab San Diegos töötav dermatoloog dr. Paul Dean. «Su nahk võib muutuda kuivaks ja ketendavaks, kui surnud naharakud eemalduvad normaalse tempoga, ent nende all olevates naharakkudes pole niiskust.» Naha niisutamine, seega, loob naha pealmisele kihile barjääri, mis hoiab alumistes naharakkudes niiskust.