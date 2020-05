Kõige suurem viga, mida sa värskete viljade säilitamisel teed

Etüleen on loomulik fütohormoon, mida seostatakse küpsemisprotsessiga. «Mõne värske vilja puhul toob see kaasa kiirema valmimise, teiste puhul aga hoopis riknemise,» ütleb kokk ning toitumisnõustaja Abbie Gellman. Etüleeni tootvad viljad on näiteks õunad, avokaadod, banaanid, kiivid, pirnid, rohelised sibulad, kartulid ning tomatid. Etüleenitundlikud viljad on muuhulgas õunad, avokaadod, banaanid, brokkoli, kurk, baklažaan, spargel, viinamarjad, melonid, kiivid, sidrunid, laimid, salatilehed, mangod, sibulad, virsikud, pirnid, paprikad, maguskartulid ning arbuusid.