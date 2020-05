Tänaõhtune «Külmavärinate» taskuhääling sai hoogu Pentagoni kinnitusest, et tõepoolest - tundmatud lendavad objektid ehk UFOd on olemas. Seega teeme reisi ümber Eesti ning vaatleme kõige müstilisemaid UFOlugusid, mis meil siin Maarjamaal on juhtunud.

Me alustame päris kaugelt ning toome kuulajani 1970ndate Eestis nähtud UFOde lood - mida on üllatavalt palju! Paistab, et toona oli Eesti kohe eriliselt taevaste tegelaste jälgimise all. Seejärel liigume taas Raplamaale, kus kunagi müstilistest lugudest puudust ei ole. Kõigepealt räägime Varbola metsas nähtud salapärastest kahe ja poole meetri pikkustest hallidest meestest, seejärel aga kaevume kõikidesse lugudesse, mida jutustatakse Kaiu ehk Kolgu raba kohta - ja neid lugusid on palju! Tunnistajaid meie õnneks ka.