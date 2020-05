Okseloigu sees vedeleva mehe naine: mulle heideti ette, kui ma ei tahtnud alkohoolikut kantseldada

«Olin terve 16-34-aastase perioodil pahade poistega suhtes. Ühestki ei tekkinud pikaajalist, ehtsat ja sügavat suhet, sest neil tüüpidel oli kõige olulisem omada sidet oma uimastitega. Suhete taga peitus minu enda kiindumise hirm ja teadsin, et paha poisiga läheb suhe nagunii alati metsa. Alati oli kõige hullemat oodata ja mul polnud põhjust pettuda. See oli kohutavalt väsitav.

Viimane suhe oli tõeliselt enesekeskne, esines palju joomist ja tüüp flirtis pea iga naisega. Pärast seda kõike kadus igasugune isu suhteid luua ja nüüd olengi juba viis aastat vallaline olnud. Lõpetasin täielikult ära ka üheöösuhted. Ma ei taha, et baaris mulle keegi ligi astub ja mind ei huvita ka Tinder. Kohtingule võiksin minna küll, kui meest huvitaks enam kui lihtsalt seks ja oma naba.

Talle järgnes veel palju selliseid, enne kui ärkasin kahe asja peale: kaaslane ei hinnanud mind ja ma olin võtnud enda emalt eeskuju. Taipamise hetkeks osutus see, kui ma ei suutnud enam sajandat korda oma purjus ja oksendavat peikat peolt koju tarida. Mu ema ütles, et peaksin oma kallima koju viima ja seal tema eest hoolitsema.

Peol oli kohal ka sõber, keda ma polnud aastaid näinud ja ma polnud nõus tema pärast sedasi peolt minema minema. Otsustasin seekord piirid seada. Ütlesin, et taksod sõidavad, las keegi teinesõidutab mu purjus peika koju – mina pidutsen täna sõbraga ja nii ka tegin. See oli minu jaoks viis taastumiseks ja peale seda hakkasin õppima end väärtustama.

Suurim suhete jätkamise põhjus oli lähedaste alkohoolikute kaitsev suhtumine ja eeldus, et küll naine hoolitseb mehe eest. Iga kord, kui probleemidest rääkida soovisin, kästi mul vait olla ja hoopis enda käitumist vaadata. Isegi, kui ma rääkisin, kuidas mees mind purjus peaga peksis, väärkohtles või naistes käis.

Proovimised hakkasid muutuma igapäevaseks ja oli tore, kui mees suutis nädalas kained päevad kokku lugeda. Lisaks alkoholile oli mängus ravimid, kanep ja ka kangemad narkootikumid. Alkoholi joomine tähendas 10 õlut ja viina peale. Mitu korda mõtlesin, et ma ei pea sellist inimest taluma ja kõrvalt tema enesehävitust vaatama, aga väga raske oli minema minna, kui nägin, et tal on halb. Lõpuks ikkagi läksin.