7 näpunäidet, mille abil enne virtuaalkohtingut enesekindlust tõsta

Enesekindlus on ääretult seksikas omadus ning seda levinud arvamust tõestavad ka teadusuuringud. 2009. aastal Wake Foresti ülikoolis läbi viidud uuringus osales 4000 inimest vanusevahemikus 18-70 eluaastat ning neil paluti hinnata fotodel olevate inimeste atraktiivsust. Uuringu tulemust kohaselt eelistavad 75% naisi ning 90% mehi just neid inimesi, kelle fotodest enesekindlust kiirgas. 2019. aastal Ipsose poolt läbi viidud küsitluses osales enam kui 18 000 inimest 27st riigist ning selle tulemused väidavad järgmist. Nii naiste kui ka meeste puhul osutus tõeseks see, et kui juttu on sellest, mis teeb kellegi tõeliselt ilusaks, siis trumpab inimese enesekindlus kindlakäeliselt üle tema füüsilised atribuudid (näiteks näo välimuse ning kehakuju).

Milleks see info? Ikka selleks, et veelkord kinnitada, et just enesekindlus on see omadus, mida peaks endas enne virtuaalkohtingut arendama. See aitab sul ennast paremini tunda ning kogemust rohkem nautida, ent annab sulle ühtlasi ka parema võimaluse kaaslasele silma jäämiseks. «Enesekindlus on oluline nii tavaliste kui ka virtuaalsete kohtingute puhul,» selgitab kosjasobitusfirma tegevdirektor Susan Trombetti. Seega enne videokõne alustamist hinga sügavalt sisse ning proovi järgnevaid strateegiaid, et oma enesekindlus taevasse tõsta.

Võta aega, et end valmis sättida

Enne kohtingut kiirustamine muudab su väga kurnatuks, mis annab hoobi ka enesekindlusele. Seetõttu soovitab Trish Blackwell, enesekindlusenõustaja, et sa jätaksid endale piisavalt aega enese valmis sättimiseks. Pole oluline, kas su tavaline rutiin enne kohtingut sisaldab minimaalset meiki või suurejoonelisi näomaalinguid ja soengut, alati on hea teada, et sul on piisavalt aega. Nii oled end valmis seades lõõgastunum ning seetõttu ka tulemuse ning eesootava kohtingu suhtes enesekindlamas seisus. Blackwell soovitab enne kohtingut teha ka kohalolekut süvendavaid hingamisharjutusi ning positiivsete ja enesekindlust upitavate lausete valjusti välja ütlemist.

Kohtinguekspert Maria Sullivan lisab omalt poolt, et «kui sa näed hea välja, tunned end ka hästi», seega ära kahtle ning kanna näiteks mõnd julget ehet, lase endale peale oma lemmiklõhna või pane jalga ägedad kingad. «Isegi kui kaaslane ei saa su parfüümi nuusutada ega täpselt näha, mida seljas kannad, tunned sa ise ennast suurepäraselt,» lisas Trombetti.

Tee eeltööd

Virtuaalkohtingud toimuvad pisut teisel mänguväljal, seega on hea end sellega kurssi viia. Pea meeles, et keegi ei eeldagi, et sa oleksid nendes koheselt professionaal. Kohtinguks valmistumisel võid vaadata näiteks videosid, mis soovitavad videokõnedeks sobivat valgustuslahendust või seda, kuidas videokõne jaoks parimat meiki teha. «Õpi mõni meiginipp, mis kaameras eriti hea välja näeb,» selgitab Trombetti ning lisab, et nii saad endale jumekust lisada ning enesekindlust tõsta. Väikese eeltöö abil saad paremini käppa selle, kuidas end kaamera ees parimast küljest näidata.

Pea meeles silmside olulisust