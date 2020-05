15 asja, mida iga naine sünnituse ajal mõtleb

Siin on mõned laused, mida saab esmasünnitajate suust kuulda:

1. «Kas see oli lootevesi või ma just pissisin end täis?»

Sellele küsimusele järgneb kohe netiotsing, kuidas aru saada lootevee puhkemisest.

2. «Kas seda võiks teha järgmisel nädalal?»

Beebi otsustab maailma tulla tavaliselt just siis, kui sul on kiired ajad ja pole jõudnud näiteks isegi duši all käia. Lõpusirgel ei tasu olulisi tegemisi enam edasi lükata.

3. «Kas mul ikka oli meeles end raseerida?»

Ilmselt on vastus eitav, aga raseerimine ei oma tundide pärast enam mitte mingit tähtsust.

4. «Ma ei tohi kakada, ma ei tohi kakada!»

Sünnituse ajal võib naise kehast väljuda ka muud kui ainult beebi. Usu mind, kui see tõesti aset leiab, siis pole sa maailmas ainus naine, kellel sedasi juhtunud oleks.

5. «See on lihtsam kui ma arvasin.»

Telekast vaadatuna on see tõesti lihtne, sest sina ei tunne ju teise valu. Ilmselt otsustad ümber, kui sul endal tuhud pihta hakkavad.

6. «Alakeha on nagu turistide vaatamisväärsus.»

Jah, sünnituse ajal võib mitu inimest su hargivahet vaatamas käia. Arstide ja meditsiiniõdede jaoks on see tavapärane ja neil on üks eesmärk – aidata beebi välja.

7. «Millal leiutatakse lihtsam viis laste saamiseks?»

Eks ilmselt paljud sünnituslaual olevad naised unistavad, et laste saamiseks oleks lihtsam tee. Kullake, sa pead kahjuks selle tänuväärse töö ise ära tegema, sest kurg ei too jätkuvalt lapsi.

8. «Ma ei suuda enam.»

Seda lauset ütlevad ilmselt ka mitmendat korda sünnitajad, sest lapse ilmale toomine on tõesti valus ja raske. Aga siis see möödub ja suur pingutus autasustatakse kauni beebiga.

9. «See kõik oli seda väärt!»