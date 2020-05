10 kõige levinumat viga, mida föönitades tehakse

Kui sa haarad ümmarguse harja, et seda föönitamisel kasutada, ole valmis ebameeldivateks üllatusteks. Märgade juuste harjamine lõhub neid, nii et parem on kasutada sõrmi ja alles protsessi lõpus võtta kamm appi.

See on tõsine viga! Stilistid soovitavad alustada juurtest, järk-järgult otste suunas liikudes. Alusta salkudest, mis raamivad su nägu, seejärel liigu eest tahapoole.

Iga stilist võib öelda, et kuumakaitse on A ja O. See on ainus viis juukseid kahjustuse eest kaitsta.