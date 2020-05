Nipid, mille abil oma meigikotis suurpuhastus teha

Viska välja aegunud meigitooted

Pole lihtne visata meigikotist välja lemmikhuulepulka või tõhusat ripsmetušši, kuid aegunud meigitoodete kasutamist võib kõrvutada halvaks läinud toidu söömisega. Mõnikord annab säilivusaja ületamisest märku kosmeetikumi tükiline koostis ja ebameeldiv lõhn, kuid see pole alati nii.

Kõikidel Euroopa Liidus müüdavatel meigitoodetel peab olema märgitud „parim enne“ kuupäev või toote säilivusaeg. Viimane on sagedasem ja märgib toote eluiga, mille kell hakkab tiksuma selle esmakordsest avamisest. Pakendil märgitakse säilivusaeg avatud purgi kujutise juurde märgitud kuude arvuga. Näiteks jumestuskreemile märgitud 12M puhul säilib ja vastab toode lubatud toimele 12 kuud alates selle avamisest.

Enamasti on ilutoodete eluiga 12-18 kuud, aga on erandeid. Eriti hoolikas tasub olla lauvärvide, ripsmetuššide ja vedelate silmalaineritega, kuna just silmaümbruspiirkonnas kasutatavad ilutooted riknevad sageli 4-6 kuu jooksul ning võivad põhjustada hiljem kasutades silmaärritust ja -põletikku. Ühe erandina võib meigikotti jätta silmapliiatsi, mis säilib kauem tänu regulaarsele teritamisele.

Puhasta ja desinfitseeri meigipintslid

Kerge päevameigi puhul kasuta alati meigipintslit- või švammi. Sõrmede abil jumestuskreemi kandmine näonahale on ebahügieeniline ning sellega koos kandub nahale mustust ja mikroobe, mis põhjustavad rasust nahka, punne ja ummistunud poore. Sõrmedega jõuab mustus ka puudri või jumestuskreemi sisse ning sel moel ringiga taas näonahale.

Jumestuskreemi ja puudri nahale kandmiseks mõeldud meigipintsleid- ja švamme peab puhastama kõige tihedamalt, vähemalt kord nädalas, sest just need puutuvad kõige rohkem näonahaga kokku. Lauvärvi ja põseruuži pintsleid puhasta kaks korda kuus. Regulaarse puhastamise tulemusel peaksid pintslid olema töökorras keskmiselt viis aastat. Kui puhastamisega on aga viilitud, siis on praegu paras aeg vanad tuustid uute vastu vahetada.

Pintslite puhastamiseks on mitmeid mooduseid ja vahendeid. Näiteks on olemas lai valik spetsiaalseid šampoone, geele, seepe ning silikoonist puhastusanumaid, kuid sama tulemuse saavutab ka toasooja vee ja õrna seebi kooslusega. Ära puhasta pintsleid tavalise seebiga, mis harjaseid kuivatab, eriti naturaalsetest karvadest pintslite puhul.

Pintsli pesemiseks tee see esmalt märjaks, kuid ära kanna vett ega seepi pintsli ja käepideme ühenduslülile, sest nii kangutab vesi pintsli harjased lahti. Masseeri harjased õrnalt seebivahuga kokku, loputa hoolikalt, pressi üleliigne vesi välja ning jäta kuivama nii, et harjased ulatuvad üle laua ääre. Ära jäta pintslit kuivama rätiku peale, sest üleliigne niiskus võib tekitada hallitust ning ebameeldivat lõhna.

Lisaks pintslitele küüri seebiga puhtaks ka oma meigikott, nii seest kui väljast. Kui kott enam puhtaks ei lähe, on aeg seegi välja vahetada.

Vaata meigikoti sisu hoolikalt läbi

Kevadel vahetub talvine iluarsenal suvise vastu. Pikast talvest räsitud näonahk ei ole veel harjunud intensiivse päikesega, seega võiks ka praegune näokreem sisaldada vähemalt 25 SPF-päikesekaitset. Jumestuskreem võiks olla senisest märksa õhulisema tekstuuriga ning ühe tooni võrra tumedam. Kindlasti lisa kotti väikepudelis õrn käte desinfitseerija ning niisutav kätekreem, mis annab vajalikku hoolt intensiivsest desotamisest ja pesemisest kuivaks ja karedaks muutunud kätele.

Eelista mitmeotstarbelisi ilutooteid, mida on lihtne kodust välja minnes kotti pista ning mis hoiavad teiste ilutoodete arvelt oluliselt raha kokku. Saadaval on laias valikus meigipalette, mida kasutada nii huulepuna, põseruuži kui särapuudrina ning kulmumarkereid, mis toimivad hästi ka silmalainerina.