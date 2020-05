Eile tähistas oma 82. sünnipäeva armastatud näitleja Eve Kivi. Teeme lühikese ülevaate näitlejanna elust ja tema kehastatud rollidest.

Eve Kivi (õige nimega Eeve Kivi) sündis 8. mail 1938. aastal Paides Johannes ja Leida-Pauline Kivi perre. Selles peres kasvasid peale tema veel kolm õde-venda. Eve on pärit perest, kus lapsed olid alati kõige tähtsamad. Teda ja tema õde hinnati peres väga. Samuti peeti lugu nende soovidest ja tahtmistest ning külvati üle armastusega. Eve rääkis 2015. aasta novembris Eesti Ekspressile antud intervjuus, et on loomult leebe inimene, aga kui mängus on lapse huvid, muutub ta tõeliseks tiigriks, kes võib hammustada. «Sa pead olema alati lapse jaoks olemas. Kui tema midagi vajab, pead jätma kõik muu,» sõnas ta.

Ta on olnud kaks korda abielus. Eve esimene abikaasa oli naisest mitukümmend aastat vanem kaugsõidukapten Viktor. Esimese abielu ajal tutvus ühise pildistamise käigus naine Eesti kuulsa kiiruisutaja ja olümpiavõitja Ants Antsoniga, kellega on tal poeg Fred. Abielust Antsoniga on Eve ka pikalt avalikkuse ees rääkinud ning meenutab, et mees oli hoolimatu isa ning paari aastaga sai valgest printsist tavaline eesti mees ja naisele sellest ei piisanud. Samas tunnistab, et Ants oli südamega spordimees ning tegi heade tulemuste saavutamiseks väga kõvasti tööd.

Näitlejanna on rääkinud, et tal tuli tihti sõita töö pärast Venemaa vahet ja Fredi eest hoolitsesid sel ajal tema ema ja õde Ingrid, kellele Fred on nagu oma poeg. Fred on ise nüüdseks poegade Allari ja Oliveri ning tütre Loreeni isa. Eve on avalikult meenutanud, et kui poja kolmas laps sündis, helistas Fredi just talle ning palus tal kodus magavat tütart vaatama minna, et saaks ise koos naisega sünnitusmajja kaasa sõita. «Tõmbasin öösärgile mantli peale ja kihutasin taksoga nende juurde,» naeris Eve.

Teatavasti oli Eve pikaajalises suhtes ka laulja ja laulukirjutaja Dean Reediga. 2004. aastal Õhtulehele antud intervjuus sõnas Eve, et kuigi väidetavalt oli mees endalt ise elu võtnud, siis tegelikkuses oli see hoopiski mõrv. Naise arust mõrvasid mehe Saksa DV salapolitsei. Mees oli soovinud enne surmapäeva ka Evega kohtuda, kuid naine oli kohtumisest keeldunud järsult tekkinud nahaärrituse tõttu, mille oli põhjustanud ebakvaliteetne vesi.

Eve Kivi FOTO: Jaan Künnap, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Hetkel töötab 82-aastane Eeve Kivi osalise koormusega Kanal 2-s müügiesindajana. Aga oma näitlejakarjääri jooksul on Eve Kivi teinud kaasa enam kui viiekümnes filmis ja seda nii Eestis kui ka Nõukogude Liidus.

Kuigi pealtnäha on Eve Kivi näitlejakarjäär paljudele tundunud üpriski roosilisena, ei ole see alati päris nii olnud. Karjäär keset suurt Venemaad tähendas pikki lõputuid tööpäevi, lende linnast linna, pikka eemalolekut perekonnast ning ohtralt unetuid öid. Estraadiprogramm, kuhu võeti ainult Nõukogude Liidu armastatud ja tuntud näitlejaid, oli tõeline raha tegemise masin. Teatavasti nägi töö välja nii, et reede hommikul lennati Moskvast mõnda Venemaa linna, seal tehti kaks etendust ning seejärel lennati edasi järgmisse kohta, kus ootas kolm etendust päevas. «Pühapäeva õhtuks ei kandnud jalad enam suurest väsimusest,» meenutab Eve Eesti Ekspressile antud intervjuus.

Ühel hetkel sai Eevel mõõt täis ning ta otsustas enda sõna maksma panna. Nende trupi juht oli väga võimukas mees ning naise sõnul sundis ta teda deklameerima Majakovski luulet paatosliku Vene naiskomandöri häälega. Eve otsustas sellest keelduda ning kirjeldas hilisemas intervjuus, et püüdis algselt trupi juhile heaga seletada, et ta ei ole selline tüpaaž, kellele sobiks patriootiline luule ning avaldas soovi hoopiski Ahmatovat lugeda. «Aga mees ei kuulanud. Lõpuks käratasin: tehke ise oma revolutsiooni! Ja lahkusin trupist. Järgmisel päeval pidi olema etendus Sotšis, aga sinna ma enam ei läinud. Tulin koju ja sellega oli mu Venemaa karjäär lõppenud,» meenutab ta.

Eestisse naasenuna avastas Eve, et kuigi Venemaal oli ta teinud kümneid suuri filmirolle, ei oodanud arenevas Eesti filmitööstuses teda mitte keegi. Tema lahkumine NSVL filmimaastikult tekitas solvumist nii mõnegi tema varasema kolleegi hinges. Samas on Eve hilisemas intervjuus väljendanud oma pettumust Eesti seriaalide tegijate suhtes: «Kui vaatan praegu Eesti seriaale, siis seal mängivad vahel täiesti suvalised inimesed tänavalt. Aga mind ei ole võetud vaevaks kutsuda..» Samas Venemaa karjäärist loobumise otsust Eve ei kahetse, sest sai naaseda oma poja Fredi ja teiste pereliikmete juurde.

Tema kaasusega filmide hulka kuuluvad näiteks «Vallatud kurvid» (1959), «Viimne reliikvia» (1969), «Lurich» (1983), «Tulivesi» (1994), «Sa ei ole orb» (1962), «SOS taiga kohal» (1977), «Teie aadress» (1972) ja paljud teised.